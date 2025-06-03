[有雷]惯老板不要看！《劳务师卢武镇》郑敬淏人生大起大落意外见鬼！为他们讨回公道抚慰人心（EP.1－2）

刚开播的《劳务师卢武镇》有笑有泪太有趣了！剧情描述原本是位上班族的卢武镇（郑敬淏饰）听从友人建议而离开了10年的职场，没想到投资虚拟货币失利，在公司前辈建议之下考取了劳务师执照，自行开业，摸索到赚钱公式时，他却在工厂发生意外…

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原本工作稳定的上班族卢武镇（郑敬淏饰），铁了心离职并且将所有离职金都孤注一掷投入虚拟货币，没想到友人却撒手人寰，他的投资也成泡影，妻子气得离开了家。卢武镇在公司前辈的推荐之下投入公务员劳务师考试，也在苦读之下考取了执照，原本公司前辈要为他引荐担任前公司的劳务师，没想到那位前辈也被迫离职，让卢武镇哭笑不得。



卢武镇只好独自运营一个劳务师事务所，前妻的妹妹罗熙珠（薛仁雅饰）也来协助推广他的生意，主打「为你拿回公司拖欠的薪资」，只要公司雇用方有任何不当行为，劳务师都可为劳工讨回公道。不过生意并不如预期，此时熙珠找来了好友，记者出身的Youtuber高坚宇（车学沇饰）一起来为卢武镇的公司进行行销，后来它们发现了只要到一些偏僻工厂，揭露它们不当对待劳工，也可藉此赚取一些费用，并导正工厂符合法律规范。



当生意渐有起色，卢武镇又来到一家工厂，发现安全堪忧，没想到在现场他竟差点被钢条砸头，瞬间他到了天堂与神展开了短暂对话，说好了要 没想到回到现实后，他竟然看得见别人看不到的鬼魂！有位年轻人跟著他，说自己叫做李民旭，是到那个工厂实习的高中生，但他却再也回不了家。卢武镇透过他，感受了他曾经受到的一切事物，决定开始重新调查民旭的死亡真相。



原来工厂从来都没有善待员工，也不给予正常的安全教育训练，甚至在连假时间要求员工进厂操作机器，民旭因此发生意外而被卷入机器中，恶老板竟然见死不救，让他因失血过多而死亡，甚至串联所有工厂员工封口，没人敢再提起这件事情，公司为了规避法令罚则更是窜改民旭的死亡时间，并且与民旭家人达成了和解赔款。



卢武镇团队派出坚宇冒充新进员工，除了搜证外也与之前和民旭感情很好的同事表明来意，其实大家都为了保住工作敢怒不敢言，最终同事们终於良心发现，公布了自己曾经录下的老板恶行，在警方面前揭发，才让事情得以告一段落，卢武镇也代替民旭安慰了他的母亲，而他的见鬼之路还要展开，可望为更多冤死的劳工发声。

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