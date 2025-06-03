「陸帥瘋」陸星材家裡布置全黑稱心臟也是黑的！當場檢查內褲，還「飛躍」貼模要笑瘋

近日又在《鬼宮》一人分飾兩角「尹甲」與「姜哲」的陸星材，近日來到《我獨自生活》曝光自己剛住四個月的家，裝潢布置都黑漆漆，讓彩虹會員大開眼界。

起初他剛睡醒時，彩虹會員都忍不住覺得「太暗了」，他只留一個小通風口。出來客廳、餐廳也差不多，沙發、地毯、流理臺、櫥櫃、冰箱……家具能買黑的就買黑的，能裝潢成黑色就裝潢成黑色，他形容是「蝙蝠洞」，甚至稱自己的心臟也是黑的！全炫茂一聽就忍不住喊出他稱號「陸帥瘋」。讓陸星材比較遺憾的可能是馬桶和浴缸的部分了，他解釋設計師說黑的不容易清潔，他便做罷。



問陸星材內褲是不是也是黑的，陸星材竟不顧形象低頭檢查，全炫茂再喊他瘋子。因為看有些久，旁邊來賓林宇日（林宇一）也看了一下，看了後認證是黑的，而Code Kunst猜測應該是非全黑有其他圖案（才會看那麼久），陸星材回答「應該是『真珠黑』」，相當Detail XD，整個檢查內褲的場面荒謬不已。



要出門了，陸星材透露自己像吸血鬼遇到太陽一樣，會覺得外頭太過刺眼，其他人只是淡定說「因為你家太暗了」……他出門挑工具要回家鑽洞，連非必要的裝備都買齊（只需要鑽一個洞啊XD），鑽洞過程遇到一些小困難，而最好笑的還是他DIY貼模，因為空調有長度，他不斷「飛躍」試圖貼好，危險又爆笑不已。



陸星材挑完工劇回家途中，用「臉」全力夾娃娃也很好笑，YouTube精華影片上網友留言「自信是百分百，但結果卻是小學生等級，ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ好可愛陸星材」、「和陸星材一起出現在這集的林宇日超級搞笑ㅋㅋ」、「陸星材貼模飛躍的片段也要給大家看啊ㅠㅠㅠ那個真的太搞笑了ㅋㅋㅋ」、「帥氣的孩子都不顧形象」、「陸星材貼模的影片不上傳嗎？」……等等。



雖然韓國官方沒有放最搞笑的貼模片段，但台灣friDay影音有，完整節目台灣觀眾可於台灣friDay收看。



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