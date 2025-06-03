朴寶英《未知的首爾》精湛演技獲好評！海外粉絲見面會突然宣布延期「因內部原因」讓粉絲們超擔心

朴寶英最近在《未知的首爾》展現精湛的演技，受到高度讚賞！而她原定的海外粉絲見面會突然延期，也粉絲們擔心不已。

2日，朴寶英的經紀公司BH娛樂通過官方 SNS 表示：「朴寶英的海外粉絲見面會《written BY》因內部原因暫時延期。向期待演出並等待演出的所有人表示深深的歉意，為了以更好的面貌再次與大家見面，將盡最大努力。」

接著BH娛樂表示：「預售的門票將全額退款，詳細內容將由相關城市的主辦單位進行公告。希望粉絲們多多諒解，我們會帶著好消息與大家見面的。」



此前，朴寶英宣布時隔7年舉行粉絲見面會，6月7日下午2點和7點在 YES24 LIVE HALL 舉行兩場單獨粉絲會，與國內粉絲見面後，原計劃下月5日和27日在曼谷和台灣與粉絲見面，但最終推遲海外日程。由於消息太過突然，也讓部分粉絲表示：「是不是身體不好」、「很好奇是因為電視劇拍攝還是日程調整」、「要健康啊」等等。



而朴寶英出演的《未知的首爾》正在熱播中，劇中她一人分飾四角（交換人生的雙胞胎姊妹），她自由穿梭於活潑的妹妹「柳未知」和沉穩的姐姐「柳未來」之間，細緻地調節感情濃度，將人物間的對比極大化，讓觀眾更加投入，演技再獲好評！目前播出4集，收視更持續攀升，精彩的劇情也讓觀眾紛紛直呼「超好看ᅲᅲᅲᅲ 」、「有感動有心動也有趣」、「朴寶英的演技真的太好了」等等。



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