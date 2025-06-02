尹施允《我家的熊孩子》公開私宅&暴瘦原因，超自律生活引驚歎：「承蒙觀眾厚愛，最怕怠惰」

演員尹施允首次出演《我家的熊孩子》公開日常，不僅家居陳設一絲不苟，生活習慣也非常嚴格，被譽為「規律生活的終結者」！然而「副作用」是媽媽不敢用他家的洗手間XD

尹施允首次在節目中公開日常和住家，冰箱內物品整齊排列、廚房收納櫃井然有序、客廳書架完美對稱，甚至連手機App畫面都整理得整整齊齊，引得現場驚嘆聲不斷。 尹施允在事前採訪中表示：「無論再忙再累，當我打開家門時，希望家能完美地迎接我。 因此，我絕不會讓家裡淩亂。」



尹施允早上7點起床，3分鐘後鬧鐘響起服用蛋白粉和營養劑，4分鐘後鬧鐘再次響起、開始做發聲練習，7點50分已經在健身房跑步，又在下一個鬧鐘響起前匆忙做飯吃飯。 熊媽媽們忍不住笑說：「有必要這麼拼嗎？ 我們看著都覺得焦急。」尹施允解釋稱，自認是很懶惰的人，為避免無意義的耍廢，必須提前做好月計劃、周計劃，把要做的事都用鬧鐘安排好。



尹施允透露，為了在回歸之作《模範計程車3》中展現出角色憔悴的感覺，正在進行體重管理，現在體脂率已降到6.5%，目標是5%！尹施允公開了棱角分明的腹肌和背肌，令MC申東燁羨慕道：「真想用那個身材過一天！」尹施允的努力遠不止於此，因為曾有過遇到機會卻因沒準備好而錯失的經歷，感覺非常羞愧，所以現在同時學習英語與日語課程。





尹施允表示，因為以前曾被選為最差穿搭者，現在乾脆與造型師提前擬定一個月的穿搭。 不過因為太熱愛珍珠帶來的復古感，每套造型都堅持再加上一兩條珍珠項鏈XD



此外，尹施允做飯後立即擦拭爐灶、吃完飯馬上洗碗，家裡刻意不放置沙發、除了床以外沒有可以躺臥的地方，如果衣架不夠用就減少衣服，每週親手洗車、開了12年還很嶄新，每天玩遊戲僅限15分鐘，不喝威士忌只聞其香味，睡前把手機放在遠離臥室的固定位置，10點鐘就上床睡覺。

尹施允坦言，因為年紀輕輕就獲得許多喜愛，所以深怕生活變得怠惰或放縱，那樣會感到很大的罪惡感。不過，也因為尹施允對保持清潔的執著，尹媽媽都不敢在他家用洗手間，寧願去地鐵站的洗手間XD



觀眾一邊敬佩尹施允的超級自律，一邊惋惜他應該是很難結婚了：「太勤勞了」「他看到我家應該會昏過去」「就連名字都是對稱的kkk」「有些藝人整天闖禍，尹施允卻很懂得感謝大眾對他的喜愛，真的很帥氣」「 趕快出演《我獨》吧」。



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