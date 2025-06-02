秋泳愚化身傲嬌少年！《牽牛與仙女》公開劇照引期待

tvN全新月火劇《牽牛與仙女》近日公開了秋泳愚的劇照。 秋泳愚在劇中飾演外冷內熱的「裴牽牛」一角，展現出令觀眾心動的傲嬌魅力。

《牽牛與仙女》是一部初戀救贖的浪漫劇，圍繞著一名被詛咒註定要死去的少年，與一心想要拯救他的 MZ世代巫女之間十八歲青春的熱血故事。

公開的劇照中，牽牛造訪了天之仙女朴聖娥（趙怡賢 飾）的法堂，他帶著滿臉戒備與冷漠的眼神，展現出不輕易打開心門的性格。 牽牛從出生起便帶著死亡的命運，為了驅散厄運而尋求巫女們的幫助，換來的卻是累累傷痕。 他曾對巫女深惡痛絕，但遇到聖娥後，一切或許將有所改變。



對牽牛來說，射箭是唯一能讓他在不幸日常中感受到自己活著的出口。 劇照中，他看著飛出去的箭露出微笑，冷漠的臉龐下隱藏著細膩又溫暖的一面。牽牛將經歷陌生又心動的改變，而這一切都因為聖娥無預警闖入他的生活、叩動他的心。 牽牛究竟能否與聖娥一起找回笑容，備受期待。



秋泳愚談到接演理由時表示：「我是原作網漫的粉絲，劇本也很有趣，很快就投入其中。 我覺得這是一個能展現與以往角色不同面貌的機會。」談到角色，他介紹說：「牽牛是個在十八年來與不幸對抗，擁有堅強心智卻又帶著未被愛過傷痕的人物，就像為了保護他人而豎起刺的悲傷刺蝟。」他還補充道：「表面看似冷漠，內心卻有著害怕別人因自己陷入危險的溫暖心意。」

《牽牛與仙女》將於6月23日首播。

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