漫改劇《親愛的X》劇照公開！金裕貞挑戰「反社會人格惡女」，搭擋金永大、金度勳、李烈音！

希望快點播出啊！好想看金裕貞飾演的惡女！！

由金裕貞、金永大、金度勳和李烈音主演的《親愛的X》改編自網路同名人氣漫畫，講述一個爲了生存而戴著面具的女人和試圖拯救她的男人之間發生的故事。宣布要改編成韓劇之後，就受到許多粉絲們的高度關注！



今日（2）TVING 公開下半年新劇陣容，曝光了《親愛的X》的劇照！也讓網友紛紛表示：「金裕貞好漂亮啊」、「漫畫很好看，劇也很期待」、「這個劇情好期待」、「希望可以快點播出」、「編劇不要讓人失望啊」等等。

金裕貞飾演爲了活下來，將破格變身爲戴著面具的女人「白雅珍」，她是大韓民國頂級演員，雖然擁有耀眼的外貌和親切善良的品格，但是對於惹自己生氣的人卻徹底展現出惡魔般面貌的「反社會人格」角色。如果是為了得到自己想要的東西，就會把周圍的人掌握在自己手中任意擺佈，是個具有洞察力的人物。一直以來給人甜美形象的金裕貞，會如何詮釋惡女的角色，讓許多觀眾都相當期待！



金永大飾演相信愛情的男人「尹俊書」， 一生守護在白雅珍身邊的尹俊書是他唯一的安身之處，也是致命的致命弱點。



金度勳飾演白雅珍的盲目幫手「金載五」，與尹俊書不同的方式守護在白雅珍身邊的人物；李烈音飾演陷入無限單戀的女人「Lena」，作爲偶像出身的演員，憑藉出眾的外貌和運氣躋身頂級明星行列。



《親愛的X》由曾執導《Dream High》、《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》和《Sweet Home》等作品的李應福導演執導，劇本由2018年KBS獨幕劇徵集活動中獲得最優秀獎的崔子元（최지원）編劇執筆，預計在9月播出。

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