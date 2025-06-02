尹施允《我家的熊孩子》公开私宅&暴瘦原因，超自律生活引惊叹：「承蒙观众厚爱，最怕陷入怠惰」

演员尹施允首次出演《我家的熊孩子》公开日常，不仅家居陈设一丝不苟，生活习惯也非常严格，被誉为「规律生活的终结者」！然而「副作用」是妈妈不敢用他家的洗手间XD

尹施允首次在节目中公开日常和住家，冰箱内物品整齐排列、厨房收纳柜井然有序、客厅书架完美对称，甚至连手机App画面都整理得整整齐齐，引得现场惊叹声不断。 尹施允在事前采访中表示：「无论再忙再累，当我打开家门时，希望家能完美地迎接我。 因此，我绝不会让家里淩乱。」



尹施允早上7点起床，3分钟后闹钟响起服用蛋白粉和营养剂，4分钟后闹钟再次响起、开始做发声练习，7点50分已经在健身房跑步，又在下一个闹钟响起前匆忙做饭吃饭。 熊妈妈们忍不住笑说：「有必要这么拼吗？ 我们看著都觉得焦急。」尹施允解释称，自认是很懒惰的人，为避免无意义的耍废，必须提前做好月计划、周计划，把要做的事都用闹钟安排好。



尹施允透露，为了在回归之作《模范计程车3》中展现出角色憔悴的感觉，正在进行体重管理，现在体脂率已降到6.5%，目标是5%！尹施允公开了棱角分明的腹肌和背肌，令MC申东烨羡慕道：「真想用那个身材过一天！」尹施允的努力远不止於此，因为曾有过遇到机会却因没准备好而错失的经历，感觉非常羞愧，所以现在同时学习英语与日语课程。





尹施允表示，因为以前曾被选为最差穿搭者，现在干脆与造型师提前拟定一个月的穿搭。 不过因为太热爱珍珠带来的复古感，每套造型都坚持再加上一两条珍珠项链XD



此外，尹施允做饭后立即擦拭炉灶、吃完饭马上洗碗，家里刻意不放置沙发、除了床以外没有可以躺卧的地方，如果衣架不够用就减少衣服，每周亲手洗车、开了12年还很崭新，每天玩游戏仅限15分钟，不喝威士忌只闻其香味，睡前把手机放在远离卧室的固定位置，10点钟就上床睡觉。

尹施允坦言，因为年纪轻轻就获得许多喜爱，所以深怕生活变得怠惰或放纵，那样会感到很大的罪恶感。不过，也因为尹施允对保持清洁的执著，尹妈妈都不敢在他家用洗手间，宁愿去地铁站的洗手间XD



观众一边敬佩尹施允的超级自律，一边惋惜他应该是很难结婚了：「太勤劳了」「他看到我家应该会昏过去」「就连名字都是对称的kkk」「有些艺人整天闯祸，尹施允却很懂得感谢大众对他的喜爱，真的很帅气」「 赶快出演《我独》吧」。



▽尹施允自律充实的一天（香港观众可於Viu收看完整节目）：



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