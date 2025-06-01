Disney+热播韩剧《血谜拼图》IMDb 评分高达 9.4 分启程，被赞「今年最精彩的惊悚剧！」

Disney+ 原创影集《血谜拼图》近日获得海内外媒体与观众的热烈好评，掀起一股全球推理热潮。

该剧讲述的是十年前未解悬案的唯一目击者、现任犯罪侧写师「尹异罗」（金多美 饰），与始终怀疑她是嫌犯的重案组刑警「金瀚泉」（孙锡久/孙锡求 饰），在一块神秘拼图的出现后，再度卷入连环杀人事件，携手揭开背后秘密的推理惊悚剧。



如同拼图般精密设计、紧凑刺激的剧情节奏，让《血谜拼图》成功打开推理惊悚类型的新局面，不仅征服韩国观众，也掳获海外剧迷的心，在全球掀起收视热潮。韩国媒体更盛赞该剧节奏紧凑到令人无法移开视线，并对其独特的美术风格给予高度评价。



此外，《血谜拼图》在全球最大内容评分平台 IMDb 上的启程评分（仅播出6集时的初期成绩），创下每集高达 9.4 分的佳绩，获得外媒与海外观众一致盛赞，再次证明其国际影响力。



在导演尹钟彬细腻又具风格的演出之下，加上金多美与孙锡久之间独特迷人的化学反应，以及极具吸引力的悬疑氛围，《血谜拼图》获得热烈回响。目前已播出9集，6月4日推出第10-11集，共11集仅在 Disney+ 独家上线。



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