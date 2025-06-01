真不是AI？严正化公开2015 vs. 2025泳装对比照：这状态谁敢信55岁？

「传奇女神」严正化又一次用她的超强自拍震惊了网友！

日前，严正花在个人SNS上po出一组对比照，写下简短一句：「等待中... #自拍」，却瞬间掀起热议——因为这对比的不是别的，而是2015年 vs.2025年的照片！

照片里的严正化穿著一模一样的白色泳装、摆著同样的姿势，45岁 vs.55岁的她，无论是外貌还是身材几乎没变！纤细紧实的身材、自然无暇的肌肤状态、还有那一贯的犀利眼神——根本就是活生生的「时间旅行者」啊！据悉，她目前身高164公分、 体重48公斤，多年来保持如一，让粉丝纷纷留言大赞：「不老传说认证！」、「这是怎么办到的？ 快开课！」、「10年前怎么看著就像昨天一样」等。



严正化凭藉 热门剧集《车贞淑医生》再创事业巅峰，不仅演技受到肯定，还陆续在电影《华丽的她》、tvN 综艺《唱跳歌手流浪团》中活跃，和大众保持著高密度互动。 即便进入50代后半，她依然被誉为「永远的Wannabe（令人向往的存在）」，靠的不只是外貌，还有彻底的自我管理、积极的人生态度与满满的能量，堪称真正的传奇偶像。



一张照片跨越10年，严正化再一次证明——岁月或许会流逝，但女王风范，从来不会！

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