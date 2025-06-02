自認「戀愛腦」！成海恩直言：帥哥仗著顏值胡來，我卻一談戀愛就沖昏頭！鄭賢奎坦言：需要獨自療癒

因戀愛綜藝《換乘戀愛2》而走入現實戀情的成海恩與鄭賢奎，再次被傳出分手傳聞。 近期，成海恩公開的戀愛觀影片被重新翻出，引發外界對兩人關係的揣測與解讀。

在YouTube頻道《Happy海恩》中，成海恩與友人們分享戀愛煩惱時，坦率談及自己的戀愛風格與婚姻觀。 她直言：「一談戀愛就會沖昏頭，好像全都是圍著對方轉。」承認自己屬於容易被情感牽著走的「戀愛腦」類型。 她還表示，目前沒有結婚打算，並透露：「我想遇到一個內心堅定的人。」顯示出她雖想在感情與現實間找到平衡，但目前仍是情感優先。



特別引發話題的則是她說出：「帥哥都知道自己帥，更會利用自己的顏值優勢」直白表示：「帥哥們大概率都會仗著顏值做事，甚至覺得無論做什麼都能被合理化。」這番話被不少粉絲認為是在暗示鄭賢奎。



事實上成海恩和鄭賢奎最近在社群平台上刪除了彼此的「情侶動態」痕跡，引來粉絲質疑「是否已分手」; 鄭賢奎更在近期《Devil's Plan 2》冠軍採訪中提到：「和海恩在《換乘戀愛2》之後到現在，依然是互相支持的關係。 」接著他還小心翼翼地補充說：「我不喜歡情侶關係本身被商品化，所以就連在一起的事（交往的事）也沒直說，只是間接地表達。 現在也只能說我們是互相應援的關係。 」同時還透露：「我想花時間獨自療癒自己」，被外界解讀為兩人已分手。



看到兩人的近況粉絲之間盛傳：「成海恩的發言聽起來像是在整理自己的感情生活，下定決心不再被情感牽著走。」也有人指出：「結合鄭賢奎提到的『獨自療癒』，兩人關係應該已經畫下句點。」

截至目前，雙方尚未對分手傳聞給出明確立場。 但成海恩的坦率告白與鄭賢奎的近況發言，被視為「低調分手」的線索，讓粉絲們對這段戀情的後續發展持續關注。

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