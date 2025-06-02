【韓網熱門】《未知的首爾》收視率攀升！網友：年度劇候選

由朴寶英、朴珍榮攜手主演的tvN新劇《未知的首爾》正在熱播中。

該劇講述一對除了長相以外，一切都著截然不同的雙胞胎姐妹，在通過互換人生的謊言當中，尋找真正的愛情與人生的故事。 朴寶英出演雙胞胎姐妹，並同時演藝假扮姊姊的妹妹、假扮妹妹的姊姊，相當於一人飾演四角。 首播收視率為3.628%（全國），最新播出的第4集則為5.897%。



韓國網友評論：

1. 超好看，希望之後繼續爬升

2. 真的超好看，有點後悔太早開始看... 應該等多積累幾集一起看

3. 這是我們大家的故事ᅲᅲ 誰都能共鳴ᅲ 每集都超棒

4. 超好看，特別是第4集超瘋

5. 氛圍很深沉但不會太沉重，節奏超好

6. 超好看ᅲᅲᅲᅲ 朴寶英演技太好了

7. 有趣、療癒又感動，導演編劇演員完美配合

8. 就知道會爆紅，超好看ᅲᅲ

9. 這部不紅不行啊ᅲᅲ 瘋了簡直ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

10. 有感動有心動也有趣，昨天的結尾讓我太心動了...

11. 昨天也超好看ᅲ 這真的是該再紅一點的劇ᅮᅳᅲ 演出、劇本、演技都超棒ᅲ

12. 有趣，而且因為朴寶英稍微中和了悲傷感...

13. 很好看，導演編劇演員配合太好了，每次結尾都超棒，男女主的互動超甜ᅲᅲ

14. 超療癒，得到安慰ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ 最近看過的劇裡最喜歡的，希望能好好收尾

15. 朴寶英演技直接爆裂... 就是那個角色本人

16. ᅲᅲ 啊我已經看完了，有點後悔... 等下一集好痛苦ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

17. 朴寶英演技真的好，本來就不錯但完全沒有「我在演戲」感，像真實人物一樣...

18. 稍微看了一下，感覺很好看但太讓人壓抑，等有爽快轉折時再看

19. 第4集是傳奇ᅲ 簡直是演技派對...

20. 這種偏平淡的劇一般我只看一點點，結果這部看得太順了現在還追直播ᄏᄏᄏ 有趣

21. 編劇真的超級超級超級超級超級會寫，然後朴寶英把好劇本用演技完美呈現，每集都好揪心淚奔ᅲᅲᅲᅲᅲ

22. 對我來說是今年的年度劇候補...

23. 原本沒期待的劇結果正在成為人生劇，沒想到朴寶英演技這麼強，導演編劇演員組合完美，拜託到最後都維持住

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