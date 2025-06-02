自认「恋爱脑」！成海恩直言：帅哥仗著颜值胡来，我却一谈恋爱就冲昏头！郑贤奎坦言：需要独自疗愈

因恋爱综艺《换乘恋爱2》而走入现实恋情的成海恩与郑贤奎，再次被传出分手传闻。 近期，成海恩公开的恋爱观影片被重新翻出，引发外界对两人关系的揣测与解读。

在YouTube频道《Happy海恩》中，成海恩与友人们分享恋爱烦恼时，坦率谈及自己的恋爱风格与婚姻观。 她直言：「一谈恋爱就会冲昏头，好像全都是围著对方转。」承认自己属於容易被情感牵著走的「恋爱脑」类型。 她还表示，目前没有结婚打算，并透露：「我想遇到一个内心坚定的人。」显示出她虽想在感情与现实间找到平衡，但目前仍是情感优先。



特别引发话题的则是她说出：「帅哥都知道自己帅，更会利用自己的颜值优势」直白表示：「帅哥们大概率都会仗著颜值做事，甚至觉得无论做什么都能被合理化。」这番话被不少粉丝认为是在暗示郑贤奎。



事实上成海恩和郑贤奎最近在社群平台上删除了彼此的「情侣动态」痕迹，引来粉丝质疑「是否已分手」; 郑贤奎更在近期《Devil's Plan 2》冠军采访中提到：「和海恩在《换乘恋爱2》之后到现在，依然是互相支持的关系。 」接著他还小心翼翼地补充说：「我不喜欢情侣关系本身被商品化，所以就连在一起的事（交往的事）也没直说，只是间接地表达。 现在也只能说我们是互相应援的关系。 」同时还透露：「我想花时间独自疗愈自己」，被外界解读为两人已分手。



看到两人的近况粉丝之间盛传：「成海恩的发言听起来像是在整理自己的感情生活，下定决心不再被情感牵著走。」也有人指出：「结合郑贤奎提到的『独自疗愈』，两人关系应该已经画下句点。」

截至目前，双方尚未对分手传闻给出明确立场。 但成海恩的坦率告白与郑贤奎的近况发言，被视为「低调分手」的线索，让粉丝们对这段恋情的后续发展持续关注。

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