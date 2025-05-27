《我們的電影》6月開播！南宮珉化身天才導演，牽手全餘贇譜寫浪漫愛情

SBS全新金土劇《我們的電影》將於6月13日正式開播，實力派男演員南宮珉在劇中飾演天才電影導演「李濟河」，預告將帶來一段觸動人心的感性愛情故事。

南宮珉回憶與李正欽導演的緣分時表示：「八年前曾一起合作過。 這次見面後，我們談了很多關於用什麼方式拍攝、如何表達情感，之後我也思考了好幾天。」他坦言，「後來突然覺得，如果拒絕這部作品，作為演員會覺得羞愧。 劇本本身寫得非常真摯，這就是我選擇出演的理由。」



劇中，他飾演的「李濟河」是一位曾備受電影界矚目的天才導演，卻因認為過去的榮耀都是虛假的，而遲遲無法推出下一部作品。 南宮珉介紹這個角色時說：「是一個內心深處帶著巨大空虛和失落傷痕的人。 如果用關鍵詞來形容這個角色，就是默默的愛、平靜卻能帶來深刻共鳴的感性愛情故事。」

他進一步補充：「比起用言語，他更想透過行動傳達內心，雖然表達笨拙，但那份真心卻比誰都深。 他只在『李多音』（全餘贇/全汝彬 飾）面前慢慢崩潰、改變的樣子，令人動容。」



這次的角色與南宮珉過往的作品相比，展現出不同的層次。 他強調：「這個角色用眼神和沈默來傳達情感，表面上看似冷靜，但內心卻在不斷掙扎。 我在演戲時特別用心去思考如何表達那些沒有說出口的情緒。」



南宮珉還提到：「在表演時，我希望即使角色沒有發出大聲，內心那股寧靜的波動也能傳遞給觀眾。 因此這個角色對我來說格外困難，也更加有感情。」最後他表示：「究竟能否成為我的人生角色，還是要由觀眾來評價，但我真的傾注了所有情感在這次的表演上，希望大家能期待。」



《我們的電影》是一部感性愛情劇，講述沒有未來的導演李濟河，與把今天當作最後一天的演員李多音之間，無法推遲到明天的愛情故事。線上由Disney+於2025年6月13日起獨家上線。



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