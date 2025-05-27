尹恩惠发长文感叹：「曾有过『什么才是对的呢？』这样困难又茫然的时刻。」

女团 Baby V.O.X 出身、歌手兼演员的尹恩惠即将举办摄影展，并发长文抒发心情，引发关注。

尹恩惠於今天（27日）发文表示：「从 2015 年 2 月 15 日的首次拍摄开始，经过长时间的旅程完成的摄影集《YESHUA》将举行展览。」她同步公开展览消息，并留下长篇感言。

她说道：「与大家齐心协力经历的每一个瞬间如今历历在目。曾有过『什么才是对的呢？』这样困难又茫然的时刻，也有过满怀悸动、兴奋不已的时刻，还有不得不停下脚步的时刻。」并补充：「历经 9 年，直到 2025 年才重新启程，最终画下句点，在这段过程中，我们的心意也一点一滴被雕琢得更加美好，让这个企划得以完成。」

过程中也产生了不少质疑：「10 年前拍的照片和现在补拍的照片之间，会不会产生违和感呢？想完成这个企划的心意，会不会只是我们的私心呢？曾经略感迟疑的心，如今看来一切都被美好地记录下来。」

接著她表示：「最重要的是，能有机会在大家面前公开《YESHUA》，我感到无比感恩。虽然我对於捕捉摄影集中的人物既无知且能力有限，但透过这次企划，我反而觉得能藉由这些人物让大家看到真正的我，因此这段时光对我而言也将成为非常有意义的回忆。能走到今天，是因为有非常多人的帮助。真的从心底深深感谢大家。」

最后她表示：「展期为期 9 天，所有收益将全数捐出。希望大家能一同参与这项有意义的事情，谢谢大家。」

另一方面，尹恩惠所属团体 Baby V.O.X 去年透过 KBS 2TV《2024 歌谣大祝祭：全球音乐节》节目时隔 14 年以完整体登台演出，引发热议。



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