曹世鎬新婚7個月驚傳健康出狀況！「已接受緊急手術」

藝人曹世鎬活躍於許多綜藝節目中，不過近來也因健康狀況而引發話題討論。日前才剛播出的實境綜藝節目《2天1夜》（兩天一夜）第四季也有曹世鎬的演出，當集的嘉賓為朴寶劍以及李相二，前往全羅南道麗水進行拍攝。

《2天1夜》節目一開場，成員們為了展現出熱情的活力，一起肩並肩跑了起來，但眼尖的觀眾們也發現畫面中，僅曹世鎬一人無法奔跑。曹世鎬也向大家道歉，表示不好意思，他若奔跑起來會出大事的，而文世潤便開玩笑回應，表示韓國藝能界亂了套了！進入非常狀態，曹世鎬受傷了，即將帶傷上陣。也替曹世鎬說明了他身體的現況。



曹世鎬也說明了自己即使身體不適也要繼續行程，他表示最近因為免疫力下降的關係，導致淋巴腺發炎並且越來越嚴重，在錄影的前兩天已緊急接受了手術。金鐘旼貼心表示身體不舒服應該請假休息才對，不過曹世鎬卻擔心自己若沒有出現，位置可能就不保了，相當直白的說明自己堅持前來錄影的原因。PD還提醒當日的開場關係到曹世鎬是否需要入水。



曹世鎬表示手術的部位自然是無法入水的，他必須遵守這個原則。DinDin則表示若本日的遊戲中遇到要接受懲罰的狀況，其他人都會代替曹世鎬來接受。PD也表示會考量的曹世鎬的健康狀況來進行節目。所有出演者以及劇組製作團隊、工作人員們都相當體諒世鎬的壯況。



其實曹世鎬也曾在tvN另一節目《You Quiz》中提到了自己動手術的事實，劉在錫也擔心地表示，世鎬也來到中年，身體有點發炎。曹世鎬並表示自己原本想要靠吃藥控制發炎狀況，不過劉在錫建議他盡快去醫院檢查，因此他也立即做了手術。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞