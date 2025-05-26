IU 新歌MV的男主是他！新歌預告公開，《篡位》《現撥電》性感兼具溫柔的許楠儁來了～

人氣solo歌手 IU 的翻唱專輯主打歌〈Never Ending Story〉（永不結束的故事）MV 預告正式公開，MV 男主也引發熱烈討論。

26日，所屬公司 EDAM Entertainment 公開了 IU 第三張翻唱專輯《花書籤 三》的主打歌〈Never Ending Story〉音樂錄影帶預告影片。



預告長約 40 秒，以宛如電影場景般的畫面美感與抒情氛圍吸引目光。特別的是 IU 與演員許楠儁（허남준）親自出演 MV，進一步提升觀眾的沉浸感。

▼〈Never Ending Story〉最新預告：



在綠意盎然的自然景致與綿綿細雨交織的背景下，兩人靦腆微笑的模樣勾勒出青澀悸動與純真情感。穿著也讓人聯想到過往的某個時代場景，增添對正片的好奇。鋼琴伴奏下，〈Never Ending Story〉抒情的旋律緩緩流淌，IU 唱出「那遙不可及的某個地方」，進一步引領觀眾沉浸其中。影片最後以傾盆雨聲收尾，留下餘韻未盡的情感。



結合〈Never Ending Story〉抒情旋律與唯美畫面的此次預告片，如同感性電影中的一幕，不僅提高了對正式 MV 與歌曲本身的期待，也讓人更加好奇 IU 與憑多部熱門韓劇《篡位》、《法官大人》、《Sweet Home 3》、《現在撥打的電話》備受矚目的演員許楠儁之間的默契展現。

〈Never Ending Story〉原為樂團復活（부활）的經典名曲，這次由 IU 以她獨特的感性重新詮釋，作為翻唱專輯《花書籤 三》的主打歌。專輯共收錄包含〈Never Ending Story〉在內的 6 首歌曲，分別為〈紅色運動鞋〉、〈10月4日〉、〈Last Scene（Feat. Wonstein）〉、〈美人（Feat. Balming Tiger）〉、〈四角的夢〉。

另外，IU 的第三張翻唱專輯《花書籤 三》將於 27 日晚間 6 點在各大音源平台正式發行。



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