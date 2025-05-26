曹世镐新婚7个月惊传健康出状况！「已接受紧急手术」

艺人曹世镐活跃於许多综艺节目中，不过近来也因健康状况而引发话题讨论。日前才刚播出的实境综艺节目《2天1夜》（两天一夜）第四季也有曹世镐的演出，当集的嘉宾为朴宝剑以及李相二，前往全罗南道丽水进行拍摄。

《2天1夜》节目一开场，成员们为了展现出热情的活力，一起肩并肩跑了起来，但眼尖的观众们也发现画面中，仅曹世镐一人无法奔跑。曹世镐也向大家道歉，表示不好意思，他若奔跑起来会出大事的，而文世润便开玩笑回应，表示韩国艺能界乱了套了！进入非常状态，曹世镐受伤了，即将带伤上阵。也替曹世镐说明了他身体的现况。



曹世镐也说明了自己即使身体不适也要继续行程，他表示最近因为免疫力下降的关系，导致淋巴腺发炎并且越来越严重，在录影的前两天已紧急接受了手术。金钟旼贴心表示身体不舒服应该请假休息才对，不过曹世镐却担心自己若没有出现，位置可能就不保了，相当直白的说明自己坚持前来录影的原因。PD还提醒当日的开场关系到曹世镐是否需要入水。



曹世镐表示手术的部位自然是无法入水的，他必须遵守这个原则。DinDin则表示若本日的游戏中遇到要接受惩罚的状况，其他人都会代替曹世镐来接受。PD也表示会考量的曹世镐的健康状况来进行节目。所有出演者以及剧组制作团队、工作人员们都相当体谅世镐的壮况。



其实曹世镐也曾在tvN另一节目《You Quiz》中提到了自己动手术的事实，刘在锡也担心地表示，世镐也来到中年，身体有点发炎。曹世镐并表示自己原本想要靠吃药控制发炎状况，不过刘在锡建议他尽快去医院检查，因此他也立即做了手术。

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