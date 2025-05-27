《Good Boy健將聯盟》本週末重磅開播！首集預告大公開：朴寶劍咬著「正義牙套」出擊，帥到想讓人「自首」

jtbc全新週末劇《Good Boy》（健將聯盟）將於5月31日首播，官方於近日公開第一集預告影片，展現主演朴寶劍充滿爽感的「正義反擊」，引發觀眾高度期待。

《Good Boy》主打「爽感+正義+青春」，講述一群前國家代表運動選手特招入警隊後，換上警服、對抗無良與作弊世界的故事。 首集預告片一公開，就讓粉絲們心跳爆擊——朴寶劍飾演的「我們歪掉的英雄」尹東柱，一出場就被羞辱、被叫去聽訓，但他不認輸，直接咬上印著「JUSTICE」的護齒套，像站上拳擊擂臺般衝向犯人，展現前國家代表拳擊手的燃燒鬥志！預告首集將帶來熱血沸騰的正義覺醒。



此外，劇中人物間的關係也格外引人關注。 金所泫飾演的池韓娜對東柱的「同事宣言」冷淡以對，李相二飾演的監察官金鍾賢則與東柱之間出現微妙的緊張感，暗示警局內部將展開一段青春三角關係。 而隊長高萬植（許成泰飾）一邊對麻煩製造者東柱頭痛不已，一邊在關鍵時刻為他奔走求援，展現豐富的戲劇張力。



製作團隊表示：「尹東柱的第一天上班就將面對一連串意料之外的事件，角色之間的情感與衝突會迅速升溫。 劇情節奏明快、動作場面精彩，將帶給觀眾從第一集起便欲罷不能的收視體驗。」



還等什麼？ 朴寶劍的正義拳擊、爆笑刑警隊日常、青春感十足的三角互動，統統一次收錄！本週末（5月31日）跟著《Good Boy》一起嗨翻吧！

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