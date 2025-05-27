熱門古裝韓劇《鬼宮》連續六週稱霸收視！陸星材＆苞娜上演親密戲，大結局勢掀高潮

由陸星材、苞娜和金智勳攜手主演的年度話題韓劇《鬼宮》再度報捷，創下連續六週收視冠軍的輝煌紀錄！該劇快將在Viu迎來結局篇，接下來搶先為你公開【五大必看】要點，韓劇迷千萬不能錯過。

1.人龍大戰惡鬼

韓劇《鬼宮》以朝鮮時代為背景，講述惡龍姜哲（金英光特別客串）是一條無角之龍，他需要佔據巫女之後汝里（苞娜飾）的身體才能升天，於是他附身到意外死亡的尹甲（陸星材飾）身上，兩人誤打誤撞進入王宮，不但得悉了八尺鬼的秘密，汝里更發現她祖母的死與宮中的鬼魂有關！為了找出幕後黑手，他們聯手李正（金智勳飾），試圖揭開王宮中鬼魂出沒的真相！



近日劇情終於揭開了八尺鬼的真身，原來它是100年前看到姜哲升天的那個孩子，它更揚言姜哲的敵人並不是自己，而是王室的血脈；李正終於查出八尺鬼所憎恨的對象竟是百年前的君主衍宗大王，他率領姜哲和汝里出發前往八尺鬼出身之地龍潭谷，並懷疑當地大監的後人得悉八尺鬼和衍宗結怨的故事；八尺鬼想到李正決心除去自己憤恨交加，它吐出一口黑霧，那霧便是被惡鬼吞噬的尹甲靈魂！隨着尹甲歸來，這場皇室與惡鬼的大戰變得更加詭異複雜⋯⋯

2. 姜哲汝里感情升溫

姜哲和汝里的感情線一直是該劇的一大看點！隨著他們經歷了生死考驗和諸多磨難後，二人感情迅速升溫，姜哲不但花了三個月的俸祿為汝里添置花鞋和髮髻，又多次懷疑汝里心有尹甲而吃醋，幸好汝里表明從來沒有將他和尹甲混為一談，更隨即獻上香吻；她亦答應男方即使日後他將肉身歸還尹甲，自己仍然樂意侍奉他！



不少觀眾大讚陸星材和苞娜完美演繹出姜哲和汝里相愛相殺的CP感，網民大讚「苞娜真的美到不行，很有亡國感，兩人很配」、「兩個看起來很順眼」。現實中，兩人亦表示個性極為相似，加上相識長達16年，所以默契極佳！陸星材透露二人一同經歷了艱辛的練習生時代，有著一定的深厚感情；苞娜則笑言視對方為前輩：「星材出道更早，所以我從以前開始就常常問他意見，有煩惱的時候也會向他傾訴！星材從小想法獨特，比如說『我最近很累』，一般都會回覆『沒關係，都會過去的』，但是他不一樣，他會說：『喂，你覺得一年後不會累嗎？』我們都是T人（MBTI中T人重視邏輯、關注客觀事物的人），所以很容易溝通。」



3.尹甲回歸人間

姜哲佔據了尹甲的身體後，尹甲的靈魂被八尺鬼吞噬；隨著尹甲重現人間，姜哲和汝里的感情會否受到影響？姜哲又是否願意答應汝里歸還身體？上述謎題將會在結局篇一一解開！



4. 八尺鬼的故事

八尺鬼長年擾亂宮廷、濫殺無辜，源於它怨恨皇族，但是它的最終目的尚未完全明確！為甚麼他對皇室充滿怨念？他的力量來源又是甚麼？這些問題將會在後續劇情中得到解答。



5.姜哲人類成長史

姜哲本為一條無角之龍，為了成就升天之路引誘汝里，卻在過程中逐漸被人類同化：他不僅愛上汝里，多次不顧安危捨身相救；面對弟弟螭龍畢比的死亡，他更哭得斷腸，終日不吃不喝，後來在「母親」的鼓勵下重拾生活，充分顯示了他建立了七情六慾，成為有責任感的角色！不少網民都大為緊張接下來的發展：「期待尹甲和姜哲爭奪同一個身體」、「陸星材分飾兩角真的很厲害」。





《鬼宮》即將在Viu香港獨家播放大結局，每逢星期五六22:00(KST)播出，觀眾亦可於電視一併收看《折腰》、《24小時健身俱樂部》、《勞務師盧武鎮》、《拜託戒酒吧》，以及更多粵語配音劇集，盡覽精彩節目。

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