朴寶劍角色轉型成功！《健將聯盟》帥氣臉龐卻每一集都鼻青臉嚴重掛彩觀眾心疼！

演員朴寶劍的新作品《健將聯盟》在上週末已播出16集大結局，而劇中的他也不再僅以帥氣外型取勝，在劇中他吃盡苦頭，從一開始飾演拳擊手總是在擂台上鮮血直流，到後來轉型為警察，又是近距離打鬥又是摩托車飛車等等，實在非常辛苦，並且帥氣的臉常常鼻青臉腫都變形了，也讓大家看到朴寶劍的另一面。

7月20日剛播畢的JTBC電視劇《健將聯盟》，劇中朴寶劍所飾演的尹東柱一角實在相當辛苦。原本是拳擊選手國家代表的尹東柱，得到金牌後進入了警方的強力搜查團隊，熱血又正義的他，為了追查最大惡人閔主影（吳正世飾）的相關犯罪證據，多次與惡人正面對決，被打得頭破血流還被強制施打毒品，險些送命。朴寶劍放棄帥氣外表，更投入在高難度的動作戲場面，當然後半段與金所炫的甜蜜戀情，也令女性觀眾們心動。



為了完美詮釋拳擊手的身材，朴寶劍在拍攝前花了許多時間進行強力運動與身材管理，也增加了身體肌肉量，完美地呈現東柱拳擊手的體格與體能，臉上還有點稚氣未脫的朴寶劍，搭配結實的肌肉身材，加上片中超耐打的堅韌度，令人感受到它成熟的一面。劇中朴寶劍也有許多動作打鬥戲碼是親自上陣，看見他被打得傷痕累累，讓觀眾們也感到非常心疼。



劇中尹東柱專情的人設更是動人，在漢娜（金所炫飾）接受了他的心意之後，兩人有許多場戲碼都是相視盡在不言中，看似莽撞的東柱也盡力守護漢娜，令人動容。繼《苦盡柑來遇見你》之後的朴寶劍，在《健將聯盟》也有突破自我的表現，展現出跨越題材的演技，拓寬了自身戲路。期待朴寶劍的持續活躍。



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