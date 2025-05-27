《Good Boy健将联盟》本周末重磅开播！首集预告大公开：朴宝剑咬著「正义牙套」出击，帅到想让人「自首」

jtbc全新周末剧《Good Boy》（健将联盟）将於5月31日首播，官方於近日公开第一集预告影片，展现主演朴宝剑充满爽感的「正义反击」，引发观众高度期待。

《Good Boy》主打「爽感+正义+青春」，讲述一群前国家代表运动选手特招入警队后，换上警服、对抗无良与作弊世界的故事。 首集预告片一公开，就让粉丝们心跳爆击——朴宝剑饰演的「我们歪掉的英雄」尹东柱，一出场就被羞辱、被叫去听训，但他不认输，直接咬上印著「JUSTICE」的护齿套，像站上拳击擂台般冲向犯人，展现前国家代表拳击手的燃烧斗志！预告首集将带来热血沸腾的正义觉醒。



此外，剧中人物间的关系也格外引人关注。 金所泫饰演的池韩娜对东柱的「同事宣言」冷淡以对，李相二饰演的监察官金钟贤则与东柱之间出现微妙的紧张感，暗示警局内部将展开一段青春三角关系。 而队长高万植（许成泰饰）一边对麻烦制造者东柱头痛不已，一边在关键时刻为他奔走求援，展现丰富的戏剧张力。



制作团队表示：「尹东柱的第一天上班就将面对一连串意料之外的事件，角色之间的情感与冲突会迅速升温。 剧情节奏明快、动作场面精彩，将带给观众从第一集起便欲罢不能的收视体验。」



还等什么？ 朴宝剑的正义拳击、爆笑刑警队日常、青春感十足的三角互动，统统一次收录！本周末（5月31日）跟著《Good Boy》一起嗨翻吧！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻