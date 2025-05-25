ENHYPEN 獲選為「NBA之友」攜手美國職業籃球協會推廣，成為亞太地區的首選組合！

人氣男團 ENHYPEN 將成為推廣美國職業籃球協會（NBA）的先鋒。

NBA 於美國時間23日透過官方社群帳號宣布，ENHYPEN 獲選為「NBA之友」（Friends of the NBA）。該計劃是 NBA 為了以嶄新方式與全球粉絲溝通，於亞太地區與知名藝人及網紅合作的推廣項目。

ENHYPEN 表示：「能與 NBA 合作感到非常榮幸，期待今後也能在舞台之外，透過多元的方式，與世界各地的 NBA 粉絲共享特別的體驗。」



NBA 行銷總監（CMO）塔米・海諾特（Tammy Henault）也表示：「我們非常高興能與世界最受歡迎的 K-POP 團體之一 ENHYPEN 緊密合作。K-POP 位於音樂與文化的核心，我們期待透過與 ENHYPEN 的合作，為全球粉絲帶來結合體育與娛樂的精彩內容。」

▼宣傳影片：

ENHYPEN 預計將參與總決賽開打前，在韓國和日本等地展開的宣傳活動，並展開各種合作項目。詳細內容將日後於 NBA 官方網站公佈。

此外，ENHYPEN 將於下月5日（韓國時間）推出第六張迷你專輯《DESIRE : UNLEASH》。



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