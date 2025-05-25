《機智住院醫生生活》完美收官！高允貞、姜有皙、申始雅接下來都有新作品，期待他們的全新角色！

《機智住院醫生生活》日前完美落幕，受到熱烈關注的3名大勢演員高允貞、姜有皙、申始雅接下來也都有新作品！每部都讓人期待呀！

高允貞下一部作品《這份愛可以翻譯嗎？》已經完成拍攝，這是「洪氏姐妹」編劇的愛情喜劇，講述多語言口譯員「周浩鎮」為國際大明星「車武熙」擔任私人翻譯後發生的故事。與金宣虎的羅曼史合作，令劇迷們倍感期待。



另一部電視劇也已經確定！她將與具教煥合作《我的出走日記》、《我的大叔》朴海英編劇＋《山茶花開時》、《歡迎回到三達里》車榮勳導演的新作《每個人都在跟自己的無價值鬥爭》，講述電影界的故事，這陣容太強大啦！



而姜有皙目前正在拍攝《瑞草洞》（7月5日首播），該劇講述每天在瑞草洞法律城上班的受雇律師（Associate Lawyer）們愉快又熱血的青春劇。姜有皙飾演個性開朗愛嘮叨的開心果「趙昌元」，他是以參加聚餐的心情去公司上班的「E型（外向人）」。與在同一建築物工作的李鍾碩、文佳煐等一起描繪律師事務所的世界。



姜有錫在今年3月在《苦盡柑來遇見你》飾演金明（IU 飾）的惹禍精的弟弟「銀明」，讓愛純與寬植焦急不已，讓觀眾們留下的深刻的印象。接著在《機智住院醫生生活》飾演男團出身的熱情住院醫生「嚴在一」，一路展現成長的面貌，最後還獲得教授的稱讚，他是否能3連打也備受關注！



以電影《魔女二部曲：另一個她》出道的申始雅，最近完成電影《The Hole》的拍攝。接下來將與秋泳愚（秋英宇）合作韓版《即使，這份戀情今晚就會從世界上消失》，該片在2022年上映，在韓國就吸引120萬名觀眾，是繼《情書》之後，在韓國票房第二的日本電影。講述睡醒後失去記憶的女主角和愛上了她的男人之間青澀的初戀故事，兩人合作也讓電影粉絲相當期待！



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