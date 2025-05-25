在Google搜尋SEVENTEEN會出現的特別驚喜！新歌〈THUNDER〉預告率先公開部分表演的神秘面紗

人氣男團 SEVENTEEN 即將在明天（5月26日）迎來出道十週年，你今天在Google搜尋SEVENTEEN了嗎？有沒有很驚喜呢！！

只要打上 SEVENTEEN（세븐틴）就會出現專屬的十週年特效，快去試試看吧！！



SEVENTEEN 於昨晚追加公開了正規五輯《HAPPY BURSTDAY》主打歌〈THUNDER〉（雷鳴聲）的 MV 預告片。



SEVENTEEN 充滿力量感的表演無疑吸引眾人目光。隨著節奏自由擺動的舞蹈展現出與以往不同的全新魅力，而話筒造型的手勢更直觀傳達出歌曲想與各方持續互相激勵、傳遞正面能量的訊息。在奔放的氛圍中依然精準整齊的群舞，也展現出 SEVENTEEN 團隊合作的極致默契。

如果說先前公開的第一支預告片描繪了重生為「Daredevil（魯莽自我）」的 SEVENTEEN 成員們踏入「Blitz 俱樂部」的模樣，那麼這次新釋出的影片則透過華麗視覺呈現了他們在其中享受激情重生派對的景象。



臉上刻下自我改造痕跡般的疤痕，露出燦爛笑容或帶點瘋狂的笑聲，每位成員展現出強烈的個人魅力。有些人在機車上散發魅力，有些人則被眾多「Daredevil」圍繞著享受派對，盡情體現各自獨特的重生喜悅。



〈THUNDER〉極具中毒性的旋律，讓人預感將誕生另一首熱門神曲。「像閃電一樣不斷響起的電話鈴聲」、「像閃電一樣持續酥麻刺痛」等歌詞與強烈的 EDM 音效相得益彰，更加令人期待完整版歌曲的釋出。



SEVENTEEN 將於今日（25 日）晚間 7 點 30 分，在首爾蠶室大橋上舉行《B-DAY PARTY : BURST Stage @蠶室大橋》活動，為回歸氣氛推至最高潮。自 23 日起於鄰近的三光島一帶展開的大型線下活動，也因全球粉絲湧入而熱鬧非凡。萬眾矚目的正規五輯將於明日（26 日）晚間 6 點正式發行。

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