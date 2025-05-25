ENHYPEN 获选为「NBA之友」携手美国职业篮球协会推广，成为亚太地区的首选组合！

人气男团 ENHYPEN 将成为推广美国职业篮球协会（NBA）的先锋。

NBA 於美国时间23日透过官方社群帐号宣布，ENHYPEN 获选为「NBA之友」（Friends of the NBA）。该计划是 NBA 为了以崭新方式与全球粉丝沟通，於亚太地区与知名艺人及网红合作的推广项目。

ENHYPEN 表示：「能与 NBA 合作感到非常荣幸，期待今后也能在舞台之外，透过多元的方式，与世界各地的 NBA 粉丝共享特别的体验。」



NBA 行销总监（CMO）塔米・海诺特（Tammy Henault）也表示：「我们非常高兴能与世界最受欢迎的 K-POP 团体之一 ENHYPEN 紧密合作。K-POP 位於音乐与文化的核心，我们期待透过与 ENHYPEN 的合作，为全球粉丝带来结合体育与娱乐的精彩内容。」

▼宣传影片：

ENHYPEN 预计将参与总决赛开打前，在韩国和日本等地展开的宣传活动，并展开各种合作项目。详细内容将日后於 NBA 官方网站公布。

此外，ENHYPEN 将於下月5日（韩国时间）推出第六张迷你专辑《DESIRE : UNLEASH》。



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