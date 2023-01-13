上次演戲已是2019年《Big Issue》，韓藝瑟有望睽違4年回歸主演《首爾住了個女王》

根據韓國各大媒體報導，韓藝瑟經紀公司High Entertainment向外界透露了韓藝瑟收到了《首爾住了個女王》邀約，正積極討論中。

韓藝瑟《首爾住了個女王》邀約，角色是在業界被稱為「瘋子」的時尚雜誌首席編輯「南達拉」。如果確定出演，將是她時隔4年，繼2019年《Big Issue》（大事件；大熱門；勁爆狗仔隊）回歸。聽聞此消息的Theqoo論壇‎網友紛紛表示「很適合」、「應該很有意思」、「韓藝瑟主演的電視劇都很好看啊」。

韓藝瑟2001年曾在韓國超級模特兒選拔大賽獲獎，2003年演出情境喜劇《Nonstop 4》始獲大眾矚目，從2006年《幻想情侶》便獲得第一女主角之位，後續還主演《美女的誕生》、《20世紀少男少女》、《Big Issue》等劇。

▼《20世紀少男少女》與《Big Issue》整體收視成績並不亮眼，但都有一定的好評



近年，韓藝瑟轉往YouTuber發展，她美麗大方、灑脫的性格與生活方式頗受網友歡迎，坐擁74萬訂閱者。然而，2021年她因小10歲的男友出身受到議論，又被YouTube頻道《橫豎研究所》前記者金勇浩爆料各種負面新聞，可說是相當不安寧。金勇浩去年遭到韓藝瑟與朴秀洪夫婦等藝人以誹謗為由一狀告上法院，一審被判處8個月有期徒刑，昨（12）日舉行了二審。

不曉得是受官司影響，還是為了回歸戲劇圈而做準備，韓藝瑟自去年9月生日就未再更新IG，YouTube也停留在去年7月。即便如此，YouTube仍不斷湧入觀看者，最新留言便是為韓藝瑟回歸戲劇圈給予祝福，或是替她和金勇浩打官司表達辛苦了。



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