《那些年，我們一起追的女孩》相隔14年再被韓國改編 全新韓片《那些年的我們》6月12日香港上映

由英皇電影發行，改編自台灣作家九把刀的半自傳小說及賣座電影《那些年，我們一起追的女孩》之新片《那些年的我們》即將於6月12日在香港上映。

電影由B1A4出身的鄭振永擔綱男主角「鎮佑」，為原版柯震東所飾演的「柯景騰」一角。而女主角則落在首度獻出影視演出的TWICE成員金多賢身上，多賢將飾演女主角「善雅」，即為原版陳妍希所飾演的經典角色「沈佳宜」。

32歲的鄭振永在電影中穿上校服重返校園，被網民力讚零違和感。振永為男團B1A4隊長，目前主力發展戲劇的他，曾參演《Sweet Home 2》、《因為初戀是第一次》、《雲畫的月光》等佳作。原來振永是原版的鐵粉，喜愛程度更高達五刷，振永笑言：「我很喜歡原版，看了大概 5 次，收到邀約的一個月前又看了一次，覺得是命中注定，所以一定要參演！雖然很緊張，但很努力地進行拍攝！」振永也透露，自己為了「鎮佑」這個角色付出努力：「畫面上看起來必須很適合穿校服才對，所以我很努力讓自己看起來年輕一點！」

對於首次主演電影的感想，女主角多賢表示：「我仍覺得像做夢一樣，因為我以『TWICE』成員身分出道後，曾和家人一起去電影院看電影，當時我爸媽曾說：『總有一天能在大銀幕上看到我們女兒吧！』我也夢想著自己能成為一名好演員，沒想到能有那麼好的機會遇到這部電影！」多賢也坦言其實壓力甚大，她表示：「這是我第一部電影作品，所以很緊張，很擔心自己是否能勝任，但導演、振永前輩等演員們都幫了我很多，給了我許多建議，所以拍攝相當開心。」

故事講述18歲的鎮佑（鄭振永 飾）是一個愛製造麻煩的問題學生，因為在課堂上惹事，被老師安排坐在模範生班長善雅（金多賢 飾）前面，善雅則被迫成為他的「監視者」。

兩人一開始都對這個安排感到不情願，但沒想到這個懲罰卻意外地讓他們的距離漸漸拉近。有一次鎮佑主動把自己的課本借給忘記帶書的善雅，還幫她頂罪，讓善雅對這個平時調皮搗蛋的男孩產生了新的看法，兩人的關係漸漸變得熟絡。

初戀的故事即將展開，但他們都不擅長表達自己的感情，心中那份悸動卻愈發強烈。一段青春的浪漫旅程，今夏約定與你一起見證！

電影預告：https://youtu.be/29jx9We_dlA?si=rHJj5UpascGbvlUf

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