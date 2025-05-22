如果《機智住院醫生生活》有第二季？「表南景」申始雅：「非常想出演！什麼形式我都不會拒絕」

《機智住院醫生生活》在日前播出大結局，申始雅採訪時分享許多小插曲，也表達對第二季的期待！

申始雅在《機智住院醫生生活》飾演鐘路律帝醫院婦產科第1年住院醫生「表南景」一角，劇中展現與媽媽的親情、與患者的感情、與交往多年的男友分手等多樣的情感。真的有好幾場戲都跟著她一起哭啊 ㅠㅠㅠㅠ



第8集中，表南景的媽媽因為到鐘路律帝醫院手術，因而和她待了幾天，媽媽出院時對她說：「對我來說這三天兩夜真的很幸福」，給很帶來感動。申始雅表示：「這個部分本來很想跟媽媽一起看，但因為要拍攝沒能一起。但是媽媽傳來『媽媽要哭了』的訊息，我當時住在老家，所以不太能理解劇中媽媽的話，但因為最近太忙，我更加理解那句話了。」



最後一集她和準婦產科住院醫師卓起穩（車康潤 飾）形成微妙的氛圍，兩人的關係也備受關注。申始雅說：「很感謝編劇在意想不到的時刻，給我增加心動的瞬間。如果有第二季的話，我想兩個人之間應該有什麼關係吧？非常期待！」



當被問到是否有出演《機智住院醫生生活》第二季的想法時？申始雅回答：「當然了！非常想出演。」她表示：「這是一部在演員生涯中像禮物一樣的作品，得到非常溫暖的製作組、演員、工作人員。周圍的人都說，在那麼和睦的情況下拍攝第一部電視劇是一種祝福。固定出演、特別出演我都不會拒絕，只要是有《機智》系列的地方，無論是何種形式，我都想和大家在一起。」



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