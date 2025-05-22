如果《机智住院医生生活》有第二季？「表南景」申始雅：「非常想出演！什么形式我都不会拒绝」

《机智住院医生生活》在日前播出大结局，申始雅采访时分享许多小插曲，也表达对第二季的期待！

申始雅在《机智住院医生生活》饰演钟路律帝医院妇产科第1年住院医生「表南景」一角，剧中展现与妈妈的亲情、与患者的感情、与交往多年的男友分手等多样的情感。真的有好几场戏都跟著她一起哭啊 ㅠㅠㅠㅠ



第8集中，表南景的妈妈因为到钟路律帝医院手术，因而和她待了几天，妈妈出院时对她说：「对我来说这三天两夜真的很幸福」，给很带来感动。申始雅表示：「这个部分本来很想跟妈妈一起看，但因为要拍摄没能一起。但是妈妈传来『妈妈要哭了』的讯息，我当时住在老家，所以不太能理解剧中妈妈的话，但因为最近太忙，我更加理解那句话了。」



最后一集她和准妇产科住院医师卓起稳（车康润 饰）形成微妙的氛围，两人的关系也备受关注。申始雅说：「很感谢编剧在意想不到的时刻，给我增加心动的瞬间。如果有第二季的话，我想两个人之间应该有什么关系吧？非常期待！」



当被问到是否有出演《机智住院医生生活》第二季的想法时？申始雅回答：「当然了！非常想出演。」她表示：「这是一部在演员生涯中像礼物一样的作品，得到非常温暖的制作组、演员、工作人员。周围的人都说，在那么和睦的情况下拍摄第一部电视剧是一种祝福。固定出演、特别出演我都不会拒绝，只要是有《机智》系列的地方，无论是何种形式，我都想和大家在一起。」



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