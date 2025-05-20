諧星李國主前往日本東京展開新生活！怕大家誤會「不是因為要結婚才來的～」

李國主透過YT頻道公開了她在日本東京展開自由生活，更在頻道公開了母親前往東京與她一起住的Vlog生活紀錄影片，也公開了李國主日後的一些生活規劃，到底為什麼她要離開韓國生活呢？

李國主從搭乘飛往日本開始，到東京簽訂了9坪規模的單人套房合約，購買傢俱後，向觀眾們介紹了自己的房子。她提到已經40歲了，一轉眼明年就將迎來出道20年，從多年前開始，她覺得自己的生活不斷地反覆，而自己希望能迎向全新的挑戰，想學習新的語言，所以曾想過若學習日文怎麼樣呢？於是想來到日本。



李國主表示即使很辛苦，即使失敗了，也不是那種會毀滅人生的失敗，而是一種很好的經驗，表達了自己對新生活的意志。也透露了自己40歲的心境，似乎需要做一些決定，也不知道自己還能不能繼續做自己想做的事情，需不需要為結婚而努力，目前的生活其實也沒有全盛時期那麼忙碌，透露了許多她在前往日本之前的心境整理。



李國主邀請了媽媽來到她在東京獨居的套房，當時離開韓國而前往日本獨自居住，李國主提到自己看了網友留言寫著「有錢就做」，而自己也並非沒有財力，她表示自己真的非常認真的生活，但自己也不是能夠過得很享受的程度，透露自己在來日本之前還賣掉了露營車。



李國主說自己在日本什麼都有，若也有了房子就不至於到處跑，做不到的話就放棄某些東西。並沒有辦法特別去學日文，而是勒緊褲帶生活著，有想做的事情就得懂得放棄。和媽媽一起在日本旅行，拜訪美食店的李國主，也傳達了在日本大阪的日常生活，她表示自己有著搞笑藝人的本能，所以在日本和人聊天也總是想搞笑，很容易就拉近距離了。



李國主還與母親討論，媽媽是否期待她結婚？媽媽的意見則是一半一半，李國主抱怨媽媽對弟弟與對她的態度天差地別，媽媽則表示路人可能會以為她在拍日本版《我家的熊孩子》，對話相當逗趣。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞