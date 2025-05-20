先前曾發生糾紛讓前女友捲無妄之災，李東健濟州咖啡廳「oasis80」開幕過程公開

喜愛咖啡的演員李東健，目前於濟州島涯月邑開設咖啡廳，據傳砸了兩億韓元，開幕後卻受附近另家咖啡廳老闆嚴厲指責，老闆的用詞與威嚇引發爭議。而《我家的熊孩子》公開咖啡廳開幕過程，倒相當順利不見嚴重問題。

李東健開設之地中海風情咖啡廳「oasis80」上月14日開幕，《熊孩子》本月18日公開了其於開幕前，諮詢知名空間規劃師兼60間咖啡廳代表劉正洙的過程，以及開幕當日情形。當日李東健找來李尚敏還有好友具本承幫忙，除了李尚敏出錯誤吃客人還沒拿的餐點外，沒出其他差錯，李東健的土耳其沙煮咖啡、千絲酥開心果窩夫（鬆餅）都受到好評，他還樂意給予粉絲福利，親自對顧客講《巴黎戀人》「尹修赫」名台詞。



▼《巴黎戀人》「尹修赫」名台詞：「我心裡有你。」



開幕看起來非常順利，但誰能想到幾日後就被附近咖啡廳老闆抨擊「施工到晚上11點」、「車位不夠還用了我們的停車場」，老闆甚至說「為了看起來更有趣，正考慮要不要把咖啡廳改名T-ara咖啡廳」（按：‎李東健某任前女友是女團T-ara成員智妍‎），表示要用沒禮貌的方式回報沒禮貌的李東健。該老闆的發言傳開後，反倒引發網友批評是欺負新人，且T-ara非常無辜，何要牽扯無辜之人，也有網友指出根本沒證據顯示李東健咖啡廳施工到半夜。



제주도 이동건 카페에 텃세부리는 업자들 논란

처음에는 의견 갈렸다가 나중에 자영업 텃세 잘못 걸렸다고 이동건 카페에 동정여론 생기는 중 pic.twitter.com/5IykKR5F5C — 연예이슈 아카이빙 (@enter_issue) April 16, 2025

李東健並未回應此紛爭，此事便不了了之。而從《熊孩子》播出的內容來看，開幕當日李東健等人曾親自發宣傳單到附近店家，請求店家幫忙宣傳，店家都相當樂意，與上述紛爭形成對比。目前「oasis80」官方IG介紹欄與貼文上，都標示清楚該用何處停車場。



▼《熊孩子》相關影片（香港觀眾可至Viu收看）



【旅遊資訊】

oasis80（오아시스80）

營業時間：每日10:00~20:00

地址：濟州濟州市涯月邑涯月路一街26-7（제주 제주시 애월읍 애월로1길 26-7）

電話：070-4119-6693

*停車請使用kakaoT涯月咖啡街1、2、3停車場（카카오T 애월카페거리 1,2,3주차장）

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