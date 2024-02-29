金鍾國指導「屁股壓醬料射包子」超有趣！徐章焄、朴娜勑、神童《吃胖瘦》遊戲新穎受歡迎

SBS去年下半年竄出了一檔新節目《塊頭生存－吃胖瘦》，遊戲頗新穎頗受歡迎。

《塊頭生存－吃胖瘦》（下稱《吃胖瘦》）命名來自流行語「吃吧！不要發胖也不要變瘦！」縮語，找來演藝圈塊頭相當大的藝人們擔任班底，不是要班底們減重，反而是讓他們抱持著「我們的身體也能成為流行」、讓他們喜愛自己身體，用自己身體的特色展開大塊頭身存戰。



出演班底包括超過200公分身長的籃球明星出身徐章焄、陣容裡最迷你但食量驚人的朴娜勑、現役偶像最大隻Super Junior神童、諧星李國主、YouTuber羅善旭、YouTuber PUNGJA、演員李浩哲、諧星申奇露、演員李圭浩與棒球明星出身崔俊蓆，身材一字排開相當驚人。



節目播出至今已出現許多令人深刻的遊戲內容，最近比較特別的是「醬料噴射」，是金鍾國做客的一集，他和羅善旭兩個人自組一隊，和其他10個人對抗。「醬料噴射」關卡中，眾人要用屁股坐下噴射！他們用辣醬噴射包子、用沙拉噴射巧克力餅，看誰噴射中的包子多、誰擊倒的巧克力餅多，金鍾國身為「Gym鍾國」，自身效果雖然不彰，但指導羅善旭如何深蹲對準醬料位置，取得很好的效果！另一隊雖然塊頭比金鍾國隊大的人大有人在，也幾度創佳績，但最後仍不敵，由金鍾國隊取勝。



看完這一集，網友說：「希望節目繼續做下去，太有趣了，什麼都不用思考只要笑。」「吃胖瘦要繼續吃下去喔ㅠㅠ❤好久沒那麼期待下一集，笑著看的一檔節目，實在太好了。」「ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ遊戲太有趣了，不知道是怎麼想出來的，托製作單位的福笑了很多。」「絕對不能停播，出演者們都很善良很可愛，遊戲也很新穎，很有意思❤。」「找來的嘉賓個性也很爽快，ㅋㅋㅋㅋㅋ做奇怪的東西也做得很有趣ㅋㅋㅋ。」



另外，‎theqoo論壇有網友整理出開播至今他認為很新穎的遊戲，包括「醬料噴射」的前身「牙膏噴射」，看誰用屁股坐下噴射牙膏能噴射得最遠；「巧克力餅失蹤」，猜猜崔俊蓆嘴裡到底有沒有塞巧克力餅；「大塊頭花苞綻放」，眾人要側躺地面用全身圍成一圈，再用盡全力緊縮；「10人的逃脫」Kuso韓劇《7人的逃脫》，大家要想辦法在設置在沙灘上的鐵欄杆中逃脫。底下網友紛紛附和，湧入200多則留言。



雖然《吃胖瘦》自去年10月底開播以來，電視收視基本上維持在平均2.7%，並不是最為亮眼的綜藝節目，不過網路上討論討論度卻不少，今（29）日有最新消息，SBS電視台內部相當看好《吃胖瘦》的進展，將從原本每週日下午4點45分（韓國時間）播出的時段，改成每週四晚間9點（韓國時間）播出，從3月14日起更改時段。

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