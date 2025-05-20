谐星李国主前往日本东京展开新生活！怕大家误会「不是因为要结婚才来的～」

李国主透过YT频道公开了她在日本东京展开自由生活，更在频道公开了母亲前往东京与她一起住的Vlog生活纪录影片，也公开了李国主日后的一些生活规划，到底为什么她要离开韩国生活呢？

李国主从搭乘飞往日本开始，到东京签订了9坪规模的单人套房合约，购买家俱后，向观众们介绍了自己的房子。她提到已经40岁了，一转眼明年就将迎来出道20年，从多年前开始，她觉得自己的生活不断地反覆，而自己希望能迎向全新的挑战，想学习新的语言，所以曾想过若学习日文怎么样呢？於是想来到日本。



李国主表示即使很辛苦，即使失败了，也不是那种会毁灭人生的失败，而是一种很好的经验，表达了自己对新生活的意志。也透露了自己40岁的心境，似乎需要做一些决定，也不知道自己还能不能继续做自己想做的事情，需不需要为结婚而努力，目前的生活其实也没有全盛时期那么忙碌，透露了许多她在前往日本之前的心境整理。



李国主邀请了妈妈来到她在东京独居的套房，当时离开韩国而前往日本独自居住，李国主提到自己看了网友留言写著「有钱就做」，而自己也并非没有财力，她表示自己真的非常认真的生活，但自己也不是能够过得很享受的程度，透露自己在来日本之前还卖掉了露营车。



李国主说自己在日本什么都有，若也有了房子就不至於到处跑，做不到的话就放弃某些东西。并没有办法特别去学日文，而是勒紧裤带生活著，有想做的事情就得懂得放弃。和妈妈一起在日本旅行，拜访美食店的李国主，也传达了在日本大阪的日常生活，她表示自己有著搞笑艺人的本能，所以在日本和人聊天也总是想搞笑，很容易就拉近距离了。



李国主还与母亲讨论，妈妈是否期待她结婚？妈妈的意见则是一半一半，李国主抱怨妈妈对弟弟与对她的态度天差地别，妈妈则表示路人可能会以为她在拍日本版《我家的熊孩子》，对话相当逗趣。

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