為何頂全妝出現在手術室？《機智住院醫生生活》高允貞親揭妝容考量：打光＋色彩校正讓唇色意外搶鏡

演員高允貞近期因在tvN《機智住院醫生生活》中飾演婦產科住院醫師一年級生「吳怡瑛」引發討論，尤其角色以全妝亮相的設定被部份觀眾質疑「影響醫療劇沉浸感」。 對此，高允貞在最新訪談中坦言，妝容問題確實是拍攝過程中不斷調整的課題，並透露背後製作細節。

高允貞解釋：「拍攝後會進行色彩校正。 現場其實唇色並沒有那麼重，但在畫面上看起來就會顯得比較濃。」劇中吳怡瑛首次到醫院報到時，並非抱著長期工作的決心，而是抱著「不順就辭職」的隨性態度，因此刻意以精緻妝容和造型呈現角色當下的心境，甚至被家人調侃「穿這樣去上班？」然而，由於該場景緊接著手術室戲份，導致妝容延續至醫療場面，意外造成觀眾的違和感。



高允貞進一步說明，為貼近住院醫師的疲憊狀態，實際在髮型、黑眼圈等細節做了「邋遢處理」，但可能因打光或後製色彩校正，讓妝感在鏡頭前顯得過重。 她自我反思：「作為主要演員，工作人員希望我保持形象，但未來我會更細膩地平衡角色需求與真實感，成為更賢明的演員。」



談及角色塑造，高允貞強調與「菜鳥醫師」的設定共鳴極深。 她透露導演特別要求「避免演得太熟練」，因此刻意保留生澀感，甚至從自身初入社會的經驗汲取靈感：「她雖然有點極端，但起點其實很像我。



剛開始進入社會的時候，我也沒有那種『要好好給人留下印象』的積極心態，只是覺得『要把工作做好』這樣而已。 我以為自己對別人沒什麼興趣，結果發現還是會喜歡別人。 在拍攝的時候可能沒有特別感覺，但到最後一天的拍攝時就湧上來了，我變得很有感情。 吳怡瑛就像是喜歡人的嚴在一那樣的性格。」



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