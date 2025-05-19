为何顶全妆出现在手术室？《机智住院医生生活》高允贞亲揭妆容考量：打光＋色彩校正让唇色意外抢镜

演员高允贞近期因在tvN《机智住院医生生活》中饰演妇产科住院医师一年级生「吴怡瑛」引发讨论，尤其角色以全妆亮相的设定被部份观众质疑「影响医疗剧沉浸感」。 对此，高允贞在最新访谈中坦言，妆容问题确实是拍摄过程中不断调整的课题，并透露背后制作细节。

高允贞解释：「拍摄后会进行色彩校正。 现场其实唇色并没有那么重，但在画面上看起来就会显得比较浓。」剧中吴怡瑛首次到医院报到时，并非抱著长期工作的决心，而是抱著「不顺就辞职」的随性态度，因此刻意以精致妆容和造型呈现角色当下的心境，甚至被家人调侃「穿这样去上班？」然而，由於该场景紧接著手术室戏份，导致妆容延续至医疗场面，意外造成观众的违和感。



高允贞进一步说明，为贴近住院医师的疲惫状态，实际在发型、黑眼圈等细节做了「邋遢处理」，但可能因打光或后制色彩校正，让妆感在镜头前显得过重。 她自我反思：「作为主要演员，工作人员希望我保持形象，但未来我会更细腻地平衡角色需求与真实感，成为更贤明的演员。」



谈及角色塑造，高允贞强调与「菜鸟医师」的设定共鸣极深。 她透露导演特别要求「避免演得太熟练」，因此刻意保留生涩感，甚至从自身初入社会的经验汲取灵感：「她虽然有点极端，但起点其实很像我。



刚开始进入社会的时候，我也没有那种『要好好给人留下印象』的积极心态，只是觉得『要把工作做好』这样而已。 我以为自己对别人没什么兴趣，结果发现还是会喜欢别人。 在拍摄的时候可能没有特别感觉，但到最后一天的拍摄时就涌上来了，我变得很有感情。 吴怡瑛就像是喜欢人的严在一那样的性格。」



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