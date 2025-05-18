【韓網熱門】BTS防彈少年團JIN新歌MV登新世界百貨大屏幕，粉絲興奮記錄現場、第一秒就沉默！

BTS防彈少年團JIN本月16日發行第二張專輯《Echo》，主打歌MV《Don't Say You Love Me》請來申世景合作演出獲得好評。位於明洞的新世界百貨店總店也在LED大屏幕播放了MV，吸引很多粉絲前往拍攝記錄，不料首播就引起粉絲驚慌......

▽「我看到這個快哭了，他們真的太對不起碩珍了！」



im crying at this they did seokjin so dirty pic.twitter.com/nyoP4Oq1gP — jess⁷ (@seokqute) May 16, 2025

只能說畫面位置實在是很不巧，偏偏卡在屏幕的轉角XD



據悉JIN出現的瞬間，現場「陷入了長時間的沉默」，不過之後就全都是快樂啦~



인용보고 웃음파티



사실 처음 석지니 얼굴 나올때

잠시간 침묵이 있었다 한다…

하지만 그 뒤로는 극락https://t.co/17Lsbyi6wH pic.twitter.com/ERvBKNYJqS — (@rindy1820) May 16, 2025

▽JIN二專主打《Don't Say You Love Me》正式MV：



韓國網友評論：

1. 啊真的瞬間笑到噴出來kkk

2. 抱歉您哪位？ kkkk

3. 短暫的寂靜哈哈哈哈哈

4. 怎麼那麼剛好在轉角位置kkk想故意這樣都不一定能做到呢kkk

5. 這個悲傷的孩子是誰啊kkkk

6. 要瘋，太過分了kkk

7. 笑得我想吐kkkk

8. 仿佛加了魚眼濾鏡kkk

9. 怎麼可以對世界帥這樣，快道歉！kkkk

10. 公開播放之前都沒測試一下嗎？ kkk

11. 前邊的倒數讓這個畫面更好笑了kkk

12. 帥的人即便這樣也蠻好看耶，只讓人覺得有趣kkk

13. JIN不虧是天生笑湯匙，在這裡也能遇到藝能之神的降臨kkk

14. 新世界好像調整了畫面位置，昨晚去拍時已經不是那樣啦



出處：https://theqoo.net/hot/3741308056

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