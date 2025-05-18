【韩网热门】BTS防弹少年团JIN新歌MV登新世界百货大萤幕，粉丝兴奋记录现场、第一秒就沉默！

BTS防弹少年团JIN本月16日发行第二张专辑《Echo》，主打歌MV《Don't Say You Love Me》请来申世景合作演出获得好评。位於明洞的新世界百货店总店也在LED大萤幕播放了MV，吸引很多粉丝前往拍摄记录，不料首播就引起粉丝惊慌......

▽「我看到这个快哭了，他们真的太对不起硕珍了！」



im crying at this they did seokjin so dirty pic.twitter.com/nyoP4Oq1gP — jess⁷ (@seokqute) May 16, 2025

只能说画面位置实在是很不巧，偏偏卡在萤幕的转角XD



据悉JIN出现的瞬间，现场「陷入了长时间的沉默」，不过之后就全都是快乐啦~



인용보고 웃음파티



사실 처음 석지니 얼굴 나올때

잠시간 침묵이 있었다 한다…

하지만 그 뒤로는 극락https://t.co/17Lsbyi6wH pic.twitter.com/ERvBKNYJqS — (@rindy1820) May 16, 2025

▽JIN二专主打《Don't Say You Love Me》正式MV：



韩国网友评论：

1. 啊真的瞬间笑到喷出来kkk

2. 抱歉您哪位？ kkkk

3. 短暂的寂静哈哈哈哈哈

4. 怎么那么刚好在转角位置kkk即便故意想做出这效果都不一定能做到呢kkk

5. 这个悲伤的孩子是谁啊kkkk

6. 要疯，太过分了kkk

7. 笑得我想吐kkkk

8. 彷佛加了鱼眼滤镜kkk

9. 怎么可以对世界帅这样，快道歉！kkkk

10. 公开播放之前都没测试一下吗？ kkk

11. 前边的倒数让这个画面更好笑了kkk

12. 帅的人即便这样也蛮好看耶，只让人觉得有趣kkk

13. JIN不亏是天生笑汤匙，在这里也能遇到艺能之神的降临kkk

14. 新世界好像调整了画面位置，昨晚去拍时已经不是那样啦



出处：https://theqoo.net/hot/3741308056

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