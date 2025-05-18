《機醫》「凃材學」丁文晟特別出演《機智住院醫生生活》！竟被吳怡瑛＆具道圓當成「騙子」 XD

《機醫》的演員們真的都來了！今晚最後一集楊碩亨（金大明 飾）要出現了吧！

在《機智住院醫生生活》第11集中，《機醫》的凃材學（丁文晟 飾）也特別登場啦！他爲了搬家而把房子騰出來的情況下，因爲3個月沒有找到新的租屋者而急得直跺腳，這時正好遇到等待房地產中介人的具道圓（鄭準元 飾）和吳怡瑛（高允貞 飾）。

凃材學聽到他們想要找平北洞的房子，他就開始介紹起自己的房子：「鐘路律帝醫院那裡嗎？那一區很棒，那一區我很熟，有個地方叫旋律公寓，那裡可能是風水很好，大家搬進去之後都很順利。特別是215棟，那裡朝向南方，日照充足，因為是線性結構，所以也很通風。12樓就在中間，也沒有樓層噪音，鄰居人都很好，再加上比周圍的房子便宜一些。」



吳怡瑛就問：「這麼好，爲什麼這麼便宜？」凃材學回答說：「房東很善良，而且...就是他們現在有點急，我就是屋主、是我的房子。」吳怡瑛懷疑與新聞中看到的租房詐騙犯的手法相似，凃材學辯解說自己是全租詐騙受害者，內心很痛苦，但...吳怡瑛依舊不相信，就說：「請你到此為止，不然我會咬人。」具道圓連忙阻止！沒想到丁文晟是以這樣的方式登場 XD 不過也恭喜他又要當爸爸啦！



而《機智住院醫生生活》將在今晚播出大結局，在第11集的最後金思備（韓藝智 飾）發現具道圓和吳怡瑛住址相同、嚴在一（姜有皙 飾）則之前目睹兩人牽手、表南景（申詩雅 飾）則看到具道元稱吳怡瑛的姐姐爲「大嫂」，三人發現「住在一起、在交往、是親家」的所有情報，這時候吳怡瑛泰然自若地出現，她會如何跟大家說呢？



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