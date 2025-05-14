「最强门面」亨愿终於退伍！男团 MONSTA X 迎来出道10周年＆完整体活动：感谢你们的等待～

「退伍归来」的男团 MONSTA X 成员亨愿，终於回到了粉丝身边，所属公司Starship娱乐在昨天表示：「亨愿结束为期1年6个月的军队服役，今天正式退伍。」

亨愿於2023年11月14日入伍，以陆军现役身份服兵役，如今履行完国防义务后光荣退伍。随著亨愿回归，MONSTA X 也在今天迎接出道10周年纪念日，以及数位专辑《NOW PROJECT vol.1》的发行。



透过官方，亨愿向粉丝表达心意：「MONBEBE（粉丝名）！我回来了，真的非常想念大家。在军中时我常常读到大家写来的信件，每一封都给了我很大的力量，也让我能够健康平安地完成军旅生活。一直以来都成为我的力量，还有谢谢你们的等待，真的非常感谢。」

他接著说：「5月14日就是MONSTA X出道10周年，能与成员们一同迎接这一刻，我感到非常幸福。未来我会更加努力，让MONSTA X和Monbebe一起创造更多回忆，希望大家能继续陪伴我们。Monbebe，我爱你们！」

亨愿在昨天（13日）下午6点，透过MONSTA X官方YouTube频道举行退伍纪念直播。此外，在17日，他也将在首尔永登浦区的Myunghwa Live Hall举办免费粉丝活动《亨愿的温室（Wonder Garden）》，与粉丝进一步近距离交流。

亨愿自2015年以MONSTA X成员身分出道后，除了团体活动，也涉足演技、OST、制作、综艺、DJ、主持等多领域发展，稳坐KPOP的「万能角色」代表人物。尤其他持续为MONSTA X专辑创作，展现出众的制作实力，2023年更与成员Shownu组成「ShownuX亨愿」小分队，亲自参与创作与制作主打歌〈Love Me A Little〉及收录曲，展现「自制偶像」的风范。



也凭藉 MBC FM4U《IDOL RADIO第二季》DJ、SBS《人气歌谣》MC 等节目展现亮眼主持功力，预计将於本月29日担任《亚洲明星娱乐大赏2025》的主持人。

不仅如此，MONSTA X 在今天迎来了出道10周年发行数位专辑《NOW PROJECT vol.1》。无论是个人还是团体活动，亨愿已传来丰富多元的消息，展现不容小觑的气势，备受外界瞩目。



▼男团 MONSTA X 10TH 5月14日：10周年直播！台湾时间为下午六点开始。



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