李尚敏結婚《認識的哥哥》就有前兆！曾接閔庚勳胸花！真情告白成員逼哭希澈

李尚敏（原譯李常敏）身為《我家的熊孩子》與《認識的哥哥》班底，11日《我家的熊孩子》公開登記結婚過程，前一日《認識的哥哥》481集則同閔庚勳宣布結婚時，讓李尚敏親自說明結婚原委。

*先前報導回顧：

‎〈李尚敏要閃婚好友沒人知！與新娘相差10歲僅交往4個月！金俊昊&徐章焄證婚有洋蔥〉‎

和《熊孩子》說的一樣，李尚敏把對方視為天使般降臨的人，今年1月恐慌症發時連絡女方後真正搭上線，當時他的身心崩潰狀態在《認哥》456集曝光過。雙方交往3個月便決定結婚，現在是交往4個月。而他在《認哥》更透露以往感情上不太順利是因為只僅於電話交流，但女方會再打電話關心他狀況。



而《認哥》上上集479集（韓語字幕誤打482集）國際情侶特輯，李尚敏寫了給未來伴侶的詩與信，他曾形容未來伴侶是「幸運草」一度被笑寫的信是不是幸運信，但他極真摯讓李壽根和希澈覺得「應該有對象了」。回顧那封信，李尚敏說寫了「我會等你」正是期待答覆，他說：「交往只有3、4個月，每個瞬間都很急迫的感覺，不是她感覺這輩子無法再結婚了。」



李尚敏還透露女方姪子姪女（或外甥）很喜歡他，但他們見到他說：「為什麼大叔（現應喊姑丈）在《認識的哥哥》裡一句話都不說。」李尚敏很衝擊但有智慧地回答：「忍耐也是我的工作。」

李尚敏會順利結婚，說不定也得歸功希澈沒接到的，閔庚勳結婚時丟的胸花。《認哥》成員們緊密度不僅如此，希澈說剩徐章焄能被開離婚玩笑「很傷心」，不過李尚敏聽了真情流露，向共處近10年的成員們告白：「心裡很放不下的朋友們就是《認識的哥哥》朋友們，每天、每週，從我很艱難的時候開始，到現在度過了十年，你們都一直歡迎我，是在我身邊守護的朋友們。」希澈聽了掉眼淚。



「可以和大家約定的是，遇見了可以一輩子在一起像天使般的人，我會幸福的生活，希望各位不要擔心，為我都多多加油。」李尚敏最後向觀眾表達謝意並深深鞠躬。

YouTube相關精華影片已達30萬觀看次數，230多則留言祝福李尚敏，如「一直以來經歷辛苦和苦難的李尚敏，現在完全有資格只走花路」、「媽媽看到的話一定會很高興的……恭喜你，要好好生活、身體健康」、「恭喜，為什麼看了會想哭呢，祝福幸福一輩子」、「不管過去如何都展現了負責任的模樣，對一些人來說是很好的榜樣，現在不用刻意把自己逼到角落了，可以再幸福一點！」……等等。

▼精華影片（完整節目香港觀眾可至Viu收看）



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞