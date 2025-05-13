【韓網熱門】高允貞車銀優合拍廣告！網驚呼太養眼「臉天才們的相遇」

高允貞從2022年開始為韓國潮流服飾品牌MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD擔任代言人，今年3月車銀優也加入，最近品牌方公開了兩人合作拍攝的廣告，雙重顏值暴擊、 真的太養眼！

韓國網友評論：

1. 瘋了瘋了，高刺激畫面

2. 曆代級顏值組合

3. 真的是仙男仙女

4. 臉天才們的相遇

5. 終於找到了！能和車銀優產生化學反應的女演員



6. 大帥哥和大美女只是簡單對視都讓人感覺化學反應爆棚

7. 完全沒想過的組合，黑白那張氛圍感尤其強烈

8. 這樣才對！高允貞這樣的女神就應該和超帥的男神合作，這才是大家想看的！

9. 把《機智住院醫生生活》硬餵給我的東西吐掉了

10. 眼睛和心靈感到十分愉悅



11. 兩個人長得很像耶，高允貞很帥氣，車銀優很美

12. 也許是畫風太像了，比起情侶更像兄妹的感覺呢kkk

13. 這個組合居然只拍廣告就結束了嗎？ 太可惜了

14. 兩位趕快拍一部作品吧

15. 銀淑啊，拜託了！請這兩位演員拍一部愛情劇吧



出處：https://theqoo.net/hot/3734053674

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