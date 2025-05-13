【韓網熱門】高允貞車銀優合拍廣告！網驚呼太養眼「臉天才們的相遇」
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【韓網熱門】高允貞車銀優合拍廣告！網驚呼太養眼「臉天才們的相遇」

明星   2025年5月13日   星期二13:40   Sani  

（封面圖源：YouTube@마리떼 프랑소와 저버截圖）

高允貞從2022年開始為韓國潮流服飾品牌MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD擔任代言人，今年3月車銀優也加入，最近品牌方公開了兩人合作拍攝的廣告，雙重顏值暴擊、 真的太養眼！

韓國網友評論：
1. 瘋了瘋了，高刺激畫面
2. 曆代級顏值組合
3. 真的是仙男仙女
4. 臉天才們的相遇
5. 終於找到了！能和車銀優產生化學反應的女演員
（圖源：YouTube@마리떼 프랑소와 저버截圖）

6. 大帥哥和大美女只是簡單對視都讓人感覺化學反應爆棚
7. 完全沒想過的組合，黑白那張氛圍感尤其強烈
8. 這樣才對！高允貞這樣的女神就應該和超帥的男神合作，這才是大家想看的！
9. 把《機智住院醫生生活》硬餵給我的東西吐掉了
10. 眼睛和心靈感到十分愉悅
（圖源：YouTube@마리떼 프랑소와 저버截圖）

11. 兩個人長得很像耶，高允貞很帥氣，車銀優很美
12. 也許是畫風太像了，比起情侶更像兄妹的感覺呢kkk
13. 這個組合居然只拍廣告就結束了嗎？ 太可惜了
14. 兩位趕快拍一部作品吧
15. 銀淑啊，拜託了！請這兩位演員拍一部愛情劇吧
（圖源：YouTube@마리떼 프랑소와 저버截圖）

出處：https://theqoo.net/hot/3734053674

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