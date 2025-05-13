這樣的朴寶劍是第一次見！《Good Boy》最新劇照「臉蛋身材都很耀眼」，本人還透露每集都有動作戲！

光是預告就有好多不同面貌，感覺尹東柱也會成為朴寶劍的人生角色之一！

由朴寶劍、金所泫、吳正世、李相二、許城泰和太元碩主演的JTBC新劇《Good Boy》講述通過奧運特招成爲警察的獎牌得主們，用警察證件代替獎牌，與充滿不法行爲的世界進行鬥爭的故事，是一部結合喜劇、動作、愛情的電視劇。



公開的最新劇照中，朴寶劍臉上有著明顯的瘀青和血跡，眼神感覺有著滿滿的故事。他飾演的「尹東柱」曾是奧運拳擊金牌得主，現在卻成為警察，站在犯罪的最前線。這樣的他，背後充滿不輕易放棄、不推卸責任的態度，以及把某人必須要做的事情當作自己份內的事情的決心。



朴寶劍表示：「從炙熱的夏天拍到鼻尖發冷的冬天，每集都有動作戲，期待和最棒的工作人員一起製作的所有場面。」製作組也有自信地說：「動員了汗水、傷口、眼神、呼吸等所有要素，讓尹東柱活了下來，每個場面都能感受到他帶來的新魅力。」



而劇照一曝光，也立即引發熱烈討論，韓網友：「寶劍啊！很感謝你的努力工作嗚嗚」、「雖然是血汗淚，但好帥啊」、「天啊，寶劍啊...」、「果然美男是白 T-shirt 啊」、「令人期待」、「臉長得很好看」、「期待《Good Boy》播出」、「哎呦太好了... 好像變得更帥了」、「臉蛋身材都很耀眼」等等。

另外，《Good Boy》由《怪物》、《壞媽媽》沈娜妍導演執導，《打架吧鬼神》、《火星生活》李大日編劇執筆，將在5月31日首播。

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