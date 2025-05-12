「初戀女神」秀智有望出演新劇《女皇的後宮們》！人氣小說改編，還有《鬼怪》導演＋《戀人》編劇！

大家想看秀智和誰搭擋呢？

今日（12）有韓媒報導，秀智有望出演新劇《女皇的後宮們》（하렘의 남자들）的女主角「拉蒂爾」。經紀公司 Management SOOP 也回應：「秀智收到出演電視劇《女皇的後宮們》的出演提案，目前正在討論中。」



《女皇的後宮們》改編自 Alphatart 作家的 NAVER 網路小說，講述塔利歐帝國的女皇帝拉蒂爾爲了保住皇帝的位置，讓男人後宮們加入而展開的宮廷羅曼史幻想劇。從2020年3月到2023年6月，連載的網路小說不僅累計下載量達到2140萬以上，不僅在國內，在國內外也大受歡迎。



《女皇的後宮們》的製作公司是 Studio Dragon，由曾執導《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《陽光先生》、《Sweet Home》系列等作品的李應福導演執導，《戀人》的黃真英編劇執筆，導演＋編劇的陣容也是令人期待呢！

而秀智也是非常努力工作！與金宇彬搭擋的《都會實現嗎》預計在第四季度上線，講述掌握對方生死權的感情過剩的「Genie」遇到感情缺陷的「佳英」之後，因為不知道是幸運還是懲罰的三個願望而展開的浪漫喜劇。目前她和金宣虎正在拍攝 Disney+《魅惑》，該劇講述一名男畫家「尹二浩」受委託為一名美麗的女士「宋靜花」繪製肖像畫，隨著時間的流逝，以及發現女人的真實身份而經歷的神祕事件，在不知不覺間被女人迷惑的故事。期待接下來看到她不同面貌啊！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞