「臉蛋天才」車銀優參加陸軍軍樂隊面試，最快7月入伍！韓網友：誰還能淨化眼球、王子就該免除兵役！

9 日據《體育世界》採訪結果，車銀優在當天參加陸軍軍樂隊面試。他的經紀公司 Fantagio 娛樂也表示：「車銀優確實參加了陸軍軍樂隊面試。但目前無法得知是否合格，還請理解無法詳細說明。」

據兵務廳透露，陸軍軍樂隊今年3~4月接受申請，面試是在首爾國立顯忠院內的國防部軍樂隊進行的，合格與否將在29日通過兵務廳網站公佈。據悉，如果車銀優通過陸軍軍樂隊面試，將在7月進入新兵訓練所接受基礎訓練，之後在陸軍軍樂隊服役。

車銀優作爲偶像組合 ASTRO 的成員兼演員積極活動中， ASTRO 將在6月7日和8日在仁川 Inspire Arena 舉辦第四次單獨演唱會《The 4th ASTROAD， Stargraphy》，這也是他們時隔3年再合體。目前他正在和朴恩斌拍攝 Netflix 新劇《The Wonder Fools》，該劇是部超能力喜劇動作冒險劇，設定於1999年末世論盛行的時代，講述一群笨拙的平凡人意外獲得超能力，為保護海成市的和平與反派進行戰鬥。



而車銀優參加陸軍軍樂隊面試的消息一曝光，也在韓網引發熱烈討論。韓網友：「請免除臉蛋天才的兵役 嗚嗚」、「車銀優這種軍樂隊一定搶著要，可以安排他參加各種活動宣傳」、「用臉為國爭光了，不應該免除兵役嗎」、「那程度的名人很容易被選中，畢竟軍樂隊也得宣傳」、「誰能代替他去啊」、「不行啊！怎麼這麼快就要去了」、「別去啊啊」、「應該會出現數萬張絕美照片」、「誰還能淨化眼球」、「銀優啊～姊姊沒有信心送你走」、「顯忠院的活動超級多，能經常看到他了」、「王子就該免除兵役」等等。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞