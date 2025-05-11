「茉莉公主」李聖經來台會粉絲〜歌單全是粉絲許願曲，全場無主持人隨機Kpop舞蹈難不倒！

演員李聖經於5月11日母親節來到台北與粉絲們見面，雖說是見面會但歌唱實力不輸專業歌手的她，準備了許多動聽歌曲，讓粉絲們同時擁有見面會與演唱會的體驗。

李聖經穿著帥氣黑色不對稱上衣搭配破破牛仔褲登場，一出場就帶給大家OST名曲「Beautiful」以及「沒關係 是愛情啊」，讓粉絲們一開始就沉醉其中。直接能夠hold住全場的她先是用中文向大家問候，接著更宣布今天沒有另一位主持人，由她全程親自與粉絲們互動。她也問候大家過得好嗎？台下粉絲們回答過得很好，李聖經反而回問「我不在台北，你們怎麼能過得很好？我可是很想你們的〜」俏皮與粉絲互動。



李聖經表示自己有點緊張，今日的活動比她想像中更多粉絲到場，讓她感覺比演出音樂劇更緊張。更表示為了表現得更好，也邀請了Live Band伴奏，今天自己準備的歌單全部都是粉絲們許願想聽的歌。看到粉絲們全程拿著手機錄影，她更多次要求大家先放下來，希望有更多機會與粉絲們眼神交會，她保證會另外給大家拍攝的時間，要不然這樣她都不好意思和大家分享祕密了。



接下來李聖經直接回答粉絲們的便利貼提問，她提到自己最近都以「公主」的身分生活，因為她正在演出音樂劇《阿拉丁》中茉莉公主的角色，而粉絲們關心她拍攝音樂劇有沒有什麼辛苦之處，她則表示，自己原本就有想過演出音樂劇並不是件容易的事，但是實際上發現比想像中更困難，由於音樂劇的演員眾多，每個人練習時間並不多，加上她發現自己有灰塵與塵螨過敏，到了劇場時常突然唱不出聲音來，讓她感到壓力很大，不過當她吃了藥完成了演出，感覺奇蹟似的完成了任務，開心也更加倍。



粉絲們更直接點唱《阿拉丁》中的名曲「A Whole New World」，早有準備的李聖經帶來完美演出，粉絲們也在此時揮動手中的應援星星，讓她非常感動喊著「你們這樣我要怎麼唱下去啊？太感動了！」接下來李聖經更一一達成粉絲們的願望，其中Kpop隨機舞蹈是李聖經的強項，除了原本有準備的歌曲「Supernova」跟「Hype boy」等，粉絲們還現場要求加碼「After Like」，雖然找不到音樂，李聖經更是自己現場清唱還直接跳了起來，相當寵粉。李聖經也感性表示，台灣的粉絲都喜歡她很久了，雖然相隔兩地，也都能夠感受到大家為她應援的心意。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞