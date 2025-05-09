金秀賢粉絲送卡車強勢應援：演員沒有錯，請堂堂正正回歸

因與已故金賽綸的傳嚐暫停活動的演員金秀賢，粉絲對他的等待仍在持續，為他發聲，要求外界勿被「捏造證據」誤導，還其清白。

7日下午，由YouTube頻道「橫豎研究所」（簡稱「橫研所」）主持的一場記者會於首爾江南區舉行，現場公開了與已故金賽綸相關的新指控。 「橫研所」代表金世義及金賽綸遺屬法律代理人夫智碩律師出席，稱已掌握金賽綸生前的錄音檔案，並控訴金秀賢自金賽綸就讀國中二年級發生性關係，涉嫌違反《兒童福利法》。



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記者會前，「橫研所」以「金秀賢重大罪行爆料」為題進行預告，多家韓媒跟進報導，使用「重罪」等字眼，引起粉絲不滿。 粉絲要求媒體更正報導措辭，並於現場發動卡車示威聲援，卡車標語寫道：「從一開始就是捏造的證據，請不要忽視真相」、「演員沒有錯，請堂堂正正回歸」、「不要被謊言煽動，請看清真相」等，展現強烈支持。



此次卡車行動不僅有韓國粉絲參與，更有來自中國的粉絲團聯合製作，顯示金秀賢擁有堅強的國際支持基礎。



金秀賢與所屬經紀公司Gold Medalist尚未正式回歸活動，據悉因與遺屬方立場對立持續僵持，導致復出受阻。 雖然金秀賢方面已對「橫研所」提出反擊，指控其散佈偽造錄音與假冒傷照，並表示將對其提起名譽毀損與證據造假相關訴訟，但風波短期內恐難平息。



目前，外界聚焦於金秀賢是否能憑藉法律途徑與粉絲支持重拾清白、重新站上螢光幕前。

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