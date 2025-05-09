金秀贤粉丝送卡车强势应援：演员没有错，请堂堂正正回归

因与已故金赛纶的传尝暂停活动的演员金秀贤，粉丝对他的等待仍在持续，为他发声，要求外界勿被「捏造证据」误导，还其清白。

7日下午，由YouTube频道「横竖研究所」（简称「横研所」）主持的一场记者会於首尔江南区举行，现场公开了与已故金赛纶相关的新指控。 「横研所」代表金世义及金赛纶遗属法律代理人夫智硕律师出席，称已掌握金赛纶生前的录音档案，并控诉金秀贤自金赛纶就读国中二年级发生性关系，涉嫌违反《儿童福利法》。



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记者会前，「横研所」以「金秀贤重大罪行爆料」为题进行预告，多家韩媒跟进报导，使用「重罪」等字眼，引起粉丝不满。 粉丝要求媒体更正报导措辞，并於现场发动卡车示威声援，卡车标语写道：「从一开始就是捏造的证据，请不要忽视真相」、「演员没有错，请堂堂正正回归」、「不要被谎言煽动，请看清真相」等，展现强烈支持。



此次卡车行动不仅有韩国粉丝参与，更有来自中国的粉丝团联合制作，显示金秀贤拥有坚强的国际支持基础。



金秀贤与所属经纪公司Gold Medalist尚未正式回归活动，据悉因与遗属方立场对立持续僵持，导致复出受阻。 虽然金秀贤方面已对「横研所」提出反击，指控其散布伪造录音与假冒伤照，并表示将对其提起名誉毁损与证据造假相关诉讼，但风波短期内恐难平息。



目前，外界聚焦於金秀贤是否能凭藉法律途径与粉丝支持重拾清白、重新站上萤光幕前。

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