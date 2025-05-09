宋智孝變身海女練習生，睽違7年為紀錄片新作訪台！超寵粉親自要求現場粉絲提問還送上簽名〜

在首映前，宋智孝在影廳外先與粉絲們及媒體們見面。她穿著一襲淺米色正式禮服現身，滿臉笑容看起來心情相當棒。她表示睽違7年能夠再度來到台灣，讓她相當開心，她也惦記著7年前她曾來台吃過的火鍋美食店，之前一直找不到搬去哪裡了，這次終於讓她找到了！不過大家詢問她是否等等要去大快朵頤？她則可愛的笑著回答「是秘密喔！」，她更認出席間有她熟悉的老粉絲朋友們，並直接開心地揮手向他們打招呼。



宋智孝聽說台灣也有類似濟州島海女的工作者，更是好奇如果台灣與韓國的海女們一起工作，應該會相當有趣。宋智孝透過本次的紀錄片《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》嘗試成為海女，她表示自己從小住在海邊，媽媽是職業游泳選手，大阿姨也是一位海女，因此她對水一點都不陌生，也很喜愛水中活動。不過直到她體驗後，才發現「會游泳」跟「會潛水」是兩回事。她花了很長時間才潛入水中，不過她還屬於海女幼幼班，她更期許自己也能成為深潛水下20公尺的高等級海女。



宋智孝希望透過本次的紀錄片，讓大家更加認識海女這個職業，也更了解她們日常的辛苦以及人生故事。看了之後會讓大家了解到，不論從事哪一個領域的工作，每個人都在努力地發光發熱，海女也是一樣。她們總在早上入海，下午忙農活，晚上照顧家人，日復一日的重覆著這樣的生活，依舊意志力堅強毫無怨言，令人相當敬佩。



《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》影片中記錄著宋智孝踏上了美麗的濟州島，先是爬上能夠俯瞰全濟州島的山上去體驗滑翔飛行傘，讓她開心尖叫。目前濟州島上約有2800位海女，而其中有三分之二以上的海女年齡都在60歲以上，所以現年43歲的宋智孝可說是海女中的老么。要成為海女之前，宋智孝先進行了海女的遊客體驗。



有一位37歲，已有8年資歷的海女姜惠利先來指導她體驗海女生活，惠利也表示一開始從本島搬來濟州，但實在聽不懂濟州的方言也讓她難以融入海女們，原以為海女是個高收入的職業，但其實不然，因為海女能否入海也要看天氣，如果遇上了天候不佳，很可能一個月只有10天能夠入海，收入其實並不算穩定。



接下來宋智孝也拜訪了資深海女們，並且表達自己想要接受海女訓練，雖然海女們都告訴她這不是件容易的事，但她仍然表達強烈決心，於是開始了這個冒險。宋智孝從訂製新的海女服，自己親手製作浮球，學習如何潛入水中等等，一一完成了海女的冒險任務，雖然每次上岸時就累到躺平，但心中成就感滿滿。



與粉絲們共同觀看《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》第一集，宋智孝更在現場要求接受粉絲們的提問，與粉絲進行互動，當她步出影廳時更是被許多熱情粉絲們包圍，宋智孝更耐心為大家簽名留念，非常寵粉。《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》將於5月11日起搶先在亞洲地區的BBC Earth頻道與 BBC Player平台首播，宋智孝邀請大家一起透過影片體驗她的精彩旅程。



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