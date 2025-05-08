【官方聲明】金秀賢方強烈反駁「證據」：錄音是AI生成，被襲照全靠網上搜

5月7日下午，金秀賢及其所屬公司Gold Medalist的法律代理人——法律事務所LKB & Partners，對YouTube頻道「橫豎研究所」（以下簡稱「橫研所」）針對金賽綸遺屬的第二次記者會發表的內容進行了強烈反駁。

在當日的正式聲明中，金秀賢方面表示，「橫研所」所在記者會上宣稱獲得了與已故金賽綸的錄音檔案，但經過初步檢驗，該檔案錄音被確認為偽造。 金秀賢方面指出，該錄音檔案是利用AI等技術合成的，並正在進行技術鑑定，並表示會在鑑定結果出爐後立即向公眾披露。

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此外，金秀賢方面對「橫研所」公開的所謂「襲擊照片」也作出了回應。 「橫研所」宣稱，該照片證明錄音提供者是受到Gold Medalist或金秀賢的律師高尚祿的指使而遭到襲擊。 對此，LKB強調，該「襲擊照片」其實是從網路上輕易搜尋到的，並非所謂的真實證據襲擊。 金秀賢方面指出，「橫研所」和錄音提供者將網路上下載的圖片謊稱為襲擊證據，這是一種無法接受的虛假指控。



金秀賢方面還強調，「橫研所」的記者會屬於對金秀賢的名譽誹謗、網路跟蹤、性犯罪指控以及證據造假等行為的又一次網路攻擊。 他們認為，「橫研所」此舉試圖利用偽造的證據來摧毀金秀賢的名譽，並要求對「橫研所」的行為進行法律制裁。



金秀賢方面指出，「橫研所」的行為不僅是一種新型的犯罪行為，還是利用AI技術製作偽造證據，企圖毀壞金秀賢人格的重大犯罪行為，應該依法受到嚴懲。 Gold Medalist宣布，將根據《跟蹤處罰法》和《資訊通訊網路法》中的誹謗罪等相關法規，對「橫研所」提起刑事訴訟，並表示將與相關調查機關密切合作，確保「橫研所」依法受到懲罰。

金秀賢方的聲明摘要：

▼錄音檔案為偽造：「橫研所」宣稱的錄音檔案經技術檢驗確認為AI合成，金秀賢方面將公開技術鑑定結果。

▼襲擊照片為偽造：「橫研所」公開的所謂「襲擊照片」實為網路下載圖片，並非真實襲擊證據。

▼強烈反駁網路攻擊：金秀賢方面強烈指責「橫研所」進行誹謗與證據造假，並計劃提起刑事訴訟。

Gold Medalist強調，將依法追究「橫研所」的責任，並誓言將此事徹底查明，讓所有違法行為受到應有的懲罰。

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