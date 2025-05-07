【勁爆】金賽綸遺屬公開重要錄音：首度坦承「中學被迫失身！」金秀賢吐槽女愛豆「海帶味」！證人國外遇襲FBI介入

已故女演員金賽綸的遺屬法律代理人、法律事務所「富裕」律師夫碩智，今日下午與YouTube頻道「橫豎研究所」（簡稱「橫研所」）代表金世義共同召開記者會，公開金賽綸生前錄音指控演員金秀賢，並揭露錄音持有人近日在美國遇襲事件。這是繼今年3月27日首次記者會後，遺屬時隔40日再度發聲。

錄音內容：指控金秀賢「強迫關係」與不當行為

金世義在記者會上公開一段聲稱攝於2025年1月10日（美國時間）的錄音，表示該錄音為金賽綸去世前一個月在新澤西州咖啡廳與知情人士的對話。根據錄音內容，金賽綸透露以下指控：



▼交往與分手時間：自中學時期與金秀賢交往，大學初期分手，並稱「從中學起就感覺被利用」。

▼性關係爭議：首次發生關係於國二寒假，坦言「現在回想應屬被強迫」，並稱因未反抗遭外界質疑精神狀態。

▼侮辱他人隱私：指控金秀賢曾傳送與其他偶像的親密照片（原話：그 짓 하는 사진이요/做那事的照片），並以「海帶味」為由將對方手機備註為「海帶」。



經紀公司涉40億韓元收購錄音未果

金世義進一步爆料，金秀賢所屬經紀公司「Gold Medalist」一名高層曾聯繫錄音持有人，提出以40億（韓幣）收購該錄音，隨後金秀賢律師團亦嘗試接觸該人士，但均未達成協議。



錄音持有人遇襲 遺屬控「教唆殺人」

記者會召開導火線為錄音持有人近日在美國遇襲，甚至連女兒都受牽連。夫智碩律師指出：

▼該名人士於美國時間4月30日遭韓國籍與中國籍朝鮮族人士襲擊，頸部被刺9刀（根據現場公開的醫療報告，頭部和脖子也有受傷，還有腦震蕩，一共縫了32針）。

▼襲擊者從紐約JFK機場入境，案件現由FBI主導調查。

▼遺屬認為事件屬「教唆殺人」，為防止事態擴大而決定公開部分證據。

▼錄音持有人的妻子為外籍人士，採訪中提到演員元斌提供了很多幫助。



此次公開的錄音內容與襲擊案，恐使金秀賢陷入法律與形象危機。目前「Gold Medalist」尚未回應指控。

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